Ведется прием заявок на конкурс "Женщины за сохранение традиций"

Продолжается прием заявок для участия в Международном конкурсе "Женщины за сохранение традиций". Проект реализуется для обмена опытом и укрепления межкультурных связей, сохранения и популяризации традиций разных народов.

Целью конкурса является сохранение и продолжение традиций как фундаментальной мировоззренческой позиции во всех сферах жизни.

Конкурс направлен на реализацию задач, обозначенных указом президента РФ от 9.11.2022 № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Организаторы: Национальный центр исторической памяти при президенте РФ и Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации. Партнером конкурса выступает программа Росмолодежи АНО "Больше, чем путешествие", которая подготовила для каждого победителя специальный приз — уникальную поездку по России.

Участникам нужно разместить в социальной сети "Вконтакте" пост с рассказом о традициях, которые есть в их семьях, трудовых коллективах и организациях. Пост необходимо сопроводить фотографиями или видео, обязательным хештегом #ЖенщиныЗаСохранениеТрадиций и подать заявку на участие в конкурсе.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

• "Традиционные ценности вокруг нас": сохранение и развитие заложенных в семьях традиционных ценностей, внедрение эффективных практик, опирающихся на традиционные ценности;

• "Мосты культур и международное взаимодействие": инициативы, направленные на укрепление межкультурного диалога и сотрудничества между женщинами разных стран;

• "Традиции национальной культуры — основа будущего": сохранение и популяризация культурных традиций, обычаев и духовных ценностей;

• "Женщины-берегини и защитницы отечества": истории о женщинах, проявивших героизм, стойкость и преданность родине;

• "Традиции в бизнесе: женский вклад": традиции и культурные элементы, успешно интегрированные в бизнес-модели женщинами-предпринимателями, применение этих традиций в предпринимательской деятельности;

• "Корпоративные династии и верность профессии": сохранение и развитие корпоративных традиций, рассказы о верности профессии и династиях.

Прием заявок на Конкурс продлится до 10 октября.

Награждение победителей состоится на Международном форуме "Женщины за сохранение традиций", который пройдет в Москве в ноябре 2025 года.