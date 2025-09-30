Ведется прием заявок на конкурс "Женщины за сохранение традиций"

Продолжается прием заявок для участия в Международном конкурсе "Женщины за сохранение традиций". Проект реализуется для обмена опытом и укрепления межкультурных связей, сохранения и популяризации традиций разных народов.
Целью конкурса является сохранение и продолжение традиций как фундаментальной мировоззренческой позиции во всех сферах жизни.
Конкурс направлен на реализацию задач, обозначенных указом президента РФ от 9.11.2022 № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
Организаторы: Национальный центр исторической памяти при президенте РФ и Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации. Партнером конкурса выступает программа Росмолодежи АНО "Больше, чем путешествие", которая подготовила для каждого победителя специальный приз — уникальную поездку по России.
Участникам нужно разместить в социальной сети "Вконтакте" пост с рассказом о традициях, которые есть в их семьях, трудовых коллективах и организациях. Пост необходимо сопроводить фотографиями или видео, обязательным хештегом #ЖенщиныЗаСохранениеТрадиций и подать заявку на участие в конкурсе.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
• "Традиционные ценности вокруг нас": сохранение и развитие заложенных в семьях традиционных ценностей, внедрение эффективных практик, опирающихся на традиционные ценности;
• "Мосты культур и международное взаимодействие": инициативы, направленные на укрепление межкультурного диалога и сотрудничества между женщинами разных стран;
• "Традиции национальной культуры — основа будущего": сохранение и популяризация культурных традиций, обычаев и духовных ценностей;
• "Женщины-берегини и защитницы отечества": истории о женщинах, проявивших героизм, стойкость и преданность родине;
• "Традиции в бизнесе: женский вклад": традиции и культурные элементы, успешно интегрированные в бизнес-модели женщинами-предпринимателями, применение этих традиций в предпринимательской деятельности;
• "Корпоративные династии и верность профессии": сохранение и развитие корпоративных традиций, рассказы о верности профессии и династиях.
Прием заявок на Конкурс продлится до 10 октября.
Награждение победителей состоится на Международном форуме "Женщины за сохранение традиций", который пройдет в Москве в ноябре 2025 года.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.