"Т Плюс" завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону

Специалисты "Т Плюс" в общей сложности обновили 15,7 км тепловых сетей на семи участках в Тольятти.
Одним из крупнейших объектов ремонтной кампании 2025 года стал 30 квартал Центрального района, в границах улиц Гагарина, Ленина, Победы и Молодёжного бульвара. Здесь энергетики заменили свыше шести километров теплотрасс различного диаметра. Объект был на особом контроле "Т Плюс" и администрации города, поскольку от его надёжной работы зависит качественное теплоснабжение 25 многоквартирных жилых домов и 3 социально значимых объектов. На данный момент здесь выполняется укладка асфальтового покрытия дорог, тротуаров и парковок, вывоз строительного мусора и восстановление газонов.
Теперь в приоритете специалистов "Т Плюс" восстановить благоустройство на всех объектах перекладки и местах устранения повреждений после гидравлических испытаний. Эта работа будет завершена до 1 ноября.
Энергетики "Т Плюс" напоминают о важности соблюдения правил безопасности вблизи мест проведения ремонта теплосетей и призывают жителей с пониманием отнестись к важным работам, призванным повысить комфорт жителей Тольятти. Обо всех фактах отсутствия ограждений необходимо сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.