В двух районах временно отключат свет 18 и 23 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

18.09.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Кануевка (ул. Центральная)

23.09.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстёпки

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.