В Клявлинском и Сергиевском районе временно отключат свет 1 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.09.2025 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Клявлино

с. Горелый Колок.

с. Подгорный Дол.

с. Владимировка.

с. Воскресеновка.

c. Байтермиш.

01.09.2025 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н.Елховка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.