За лето "Т Плюс" обновила 5,7 км тепловых сетей в Новокуйбышевске

Сотрудники "Т Плюс" завершают подготовку города к отопительному сезону. В этом году работы по реконструкции подземных теплотрасс прошли на пяти объектах города.
Наиболее масштабные перекладки выполнены энергетиками в 39 квартале. Здесь обновлено свыше 2,5 километров коммуникаций, собраны новые железобетонные лотки и тепловые камеры. Замена внутриквартальных сетей позволила повысить надёжность теплоснабжения 17 многоквартирных домов и 3 социальных объекта. На данный момент все объекты 39 квартала получают горячее водоснабжение по новым теплотрассам, а теплоэнергетики заканчивают строительно-монтажные работы и приступают к приведению всей территории в порядок.
На четырёх других участках "Т Плюс" восстанавливает благоустройство после плановых перекладок. В частности, в квартале 77, где было заменено 888 метров теплосети уже установлен бордюрный камень, выполняется укладка асфальта и отсыпка газонов чернозёмом. В планах теплоэнергетиков привести в порядок все объекты реконструкции теплосетей до 1 ноября.
