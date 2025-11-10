В Самарской области сбили 4 БПЛА

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на понедельник, 10 ноября, дежурные средства ПВО уничтожили 4 беспилотных летательных аппарата над территорией Самарской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.