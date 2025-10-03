В Самаре Lada Granta врезалась в световую опору, пострадал 13-летний пассажир

В четверг, 2 октября, в 21:30 в Советском районе Самары Lada Granta врезалась в бетонный столб, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 35-летний водитель Lada Granta, двигаясь по ул. Советской Армии, в направлении ул. Дыбенко, в районе дома № 120 по ул. Советской Армии, наехал на препятствие в виде световой опоры.

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Отмечается, что ранее он был лишен права управления транспортными средствами. Несовершеннолетний пассажир автомобиля, 13-летняя девочка, доставлена в медицинское учреждение.