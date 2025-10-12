Самарская область изготовит и установит памятник Аркадию Гайдару в Курской области

Самарская область за свой счет изготовит и установит памятник писателю, автору произведения "Тимур и его команда", Аркадию Гайдару в Курске. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Событие приурочено к 85-летию тимуровского движения, которое стало родителем развития волонтерства в нашей стране.

"Скульптурная композиция призвана не просто увековечить имя выдающегося земляка, но и стать символом добрых дел и взаимопомощи сегодняшних добровольцев. Памятник будет изготовлен и установлен полностью за счет Самарской области, которая также имеет самое непосредственное отношение к 85-летию тимуровского движения: фильм снимался в Самаре (в те годы это был город Куйбышев). По итогам конкурса будут отобраны шесть проектов — лучший будем выбирать вместе с курянами в рамках онлайн-голосования", — написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В настоящее время Российская академия художеств проводит Всероссийский открытый конкурс на лучший проект памятника Гайдару и тимуровцам, который будет установлен на площади перед молодежным центром "Гелиос" в Курске.