16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре прошли творческие мастерские для одаренной молодежи — будущих художников и музыкантов В Самаре писатели обсудят современную литературу Актеры театра "Грань" прочитают хулиганские стихи в "ЗИМ Галерее" В галерее "Заварка" объявили о закрытии выставки "Здесь осталось детство" Снесенный стадион "Буревестник" признали выявленным объектом культурного наследия

Культура

В Самаре прошли творческие мастерские для одаренной молодежи — будущих художников и музыкантов

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 29 сентября по 1 октября в Самаре, при поддержке Общенационального фонда развития культуры и защиты интеллектуальной собственности, министерства культуры РФ и министерства культуры Самарской области, работали участники художественно-просветительской программы "Новое передвижничество".

Фото: ГБУК "Агентство социокультурных технологий"

В Самарском музыкальном училище имени Д. Г. Шаталова прошел мастер-класс профессора Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Эркина Юсупова. Эркин Юсупов — профессор, заведующий кафедрой медных духовых и ударных инструментов Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского разобрал со студентами важные основы исполнительского искусства: правильное дыхание, формирование исполнительского аппарата и организацию ежедневных занятий на духовых инструментах.

Алексей Мальцев — российский художник, старший преподаватель кафедры рисунка Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова при Российской академии художеств, член живописного отделения Московского союза художников, член монументально-декоративного отделения Московского союза художников, член-корреспондент Российской Академии Художеств. Провел-мастер классы в Самарском художественном училище имени К.С. Петрова-Водкина
В атмосфере живого диалога мастер и самые даровитые студенты училища работали с академическим рисунком.

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Фото на сайте

В Самаре прошел ВолгаФест-2025: фоторепортаж

В Самаре прошел ВолгаФест-2025: фоторепортаж

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2