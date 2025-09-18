16+
Памятник самарскому трамваю включат в список объектов культурного наследия В Самаре пройдет VII межрегиональный фестиваль "Волга театральная" Самарский театр представит на сцене Большого раритетные балеты В "ЗИМ Галерее" покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе В Самаре начали снимать сатирическую комедию "Новости" для ТНТ

Культура

Памятник самарскому трамваю включат в список объектов культурного наследия

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия опубликовала результаты историко-культурной экспертизы памятника, посвященного самарскому трамваю. Согласно заключению, его рекомендовано включить в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения.

Фото: ГИООКН Самарской области

Памятник находится на пересечении ул. Мичурина и Полевой, на территории муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление". Он представляет собой два соединенных между собой вагона, один из которых выполнен в виде летней веранды. Входная часть украшена литыми чугунными створками с симметричным орнаментом.

Это один из первых трамваев (ХК, МК), запущенных в Самаре в 1915 году. Он курсировал по маршруту № 2: выезжал из здания "ТТУ" на Мичурина, шел по Полевой, сворачивал на Самарскую, на которой сейчас трамвайной ветки нет, и проезжал через Алексеевскую площадь (ныне — площадь Революции).

Фото: ГИООКН Самарской области

Ценность объекта объясняется тем, что всю партию первых самарских трамваев, а их было 60, сдали на переплавку в конце 1950-х годов, так как "ТТУ" нужно было выполнить норму по металлолому. Эти вагоны — единственные, который удалось спасти. По инициативе ветеранов предприятия в 1958 году в трамвае заменили некоторые детали с помощью старых чертежей коломенского завода, сделав из него состав для парадных выездов. Его выпускали на маршрут в День Победы и День города до 1994 года. Тогда техническое обследование показало, что трамвай устарел и по требованиям безопасности уже не может выезжать на линию в условиях насыщенного дорожного трафика.

Чтобы сохранить историю, состав превратили в музей, оборудовав для него площадку с отрезками рельс на территории "ТТУ". Теперь же его рекомендовано включить в список ОКН регионального значения. Эксперты отметили историческую ценность объекта, так как он является значимым для изучения развития Самары XX века, ее быта и истории, а также органично вписывается в существующий рельеф местности и систему городской застройки.

Статус ОКН защитит памятник от демонтажа и реконструкции. Также на его территории будет запрещено проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ.

