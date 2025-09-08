95-й сезон Самарского академического театра оперы и балета открыла опера "Леди Макбет Мценского уезда"

В воскресенье, 7 сентября, 95-й юбилейный сезон Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича открыла опера "Леди Макбет Мценского уезда" (Д. Шостакович) 16+.

Опера была представлена в рамках VI международного фестиваля искусств "Шостакович. Над временем".

Главную партию Катерины исполнила заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина.

Сюжетной основой оперы послужил очерк Лескова — одна из самых страшных страниц русской литературы, обличающих "темное царство" дореформенной купеческой России. Либреттист оперы Александр Прейс и руководивший работой композитор Дмитрий Шостакович существенно переосмыслили сюжет очерка.

Почти ничего не меняя в поступках Катерины Львовны, они изменили их мотивы. Главная героиня предстала не только как порождение, но и как жертва домостроевского уклада купеческого быта. Ее протест против бесправия и издевательств, за утверждение собственного человеческого достоинства принял уродливые и жестокие формы среды, в которой она сложилась. Катерина — единственный персонаж оперы, способный чувствовать, знающий сильные душевные порывы, стремящийся вырваться из захолустного быта.

Поздравляем с дебютом в опере "Леди Макбет Мценского уезда":

Сергей — Максим Зырянов, Зиновий Борисович — Никита Шаров, Аксинья — Евгения Бумбу, Приказчик | Городовой — Александр Слесарев, Старый каторжник– Артем Камалитдинов, Каторжанка — Екатерина Рогачева

Другие партии исполнили:

Борис Тимофеевич — Ренат Латыпов, Задрипанный мужичок — Анатолий Невдах, Священник — заслуженный артист России, народный артист Самарской области Андрей Антонов, Работник с мельницы | Дворник — Иван Пилюкшин, Квартальный — заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков, Учитель | Кучер — Владислав Новичков, Сонетка — Наталья Фризе, Часовой | Унтер — Георгий Шагалов, Первый работник — Вячеслав Моногаров, Второй работник | Пьяный гость — Константин Сайдаков, Третий работник — Владислав Новичков.

Дирижер, дирижер-постановщик — Александр Анисимов

Режиссер-постановщик — Георгий Исаакян

Художник-постановщик — Вячеслав Окунев

Художник по свету — Ирина Вторникова