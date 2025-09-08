16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
95-й сезон Самарского академического театра оперы и балета открыла опера "Леди Макбет Мценского уезда" Объявлены лауреаты конкурса "Самарская театральная муза-2024" Самарский театр юного зрителя "СамАрт" открывает 95-й театральный сезон "СамАрт" покажет "Сказки Пушкина" на Патриарших прудах в Москве Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича открывает 95-й юбилейный сезон

Театр Культура

95-й сезон Самарского академического театра оперы и балета открыла опера "Леди Макбет Мценского уезда"

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 7 сентября, 95-й юбилейный сезон Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича открыла опера "Леди Макбет Мценского уезда" (Д. Шостакович) 16+.

Фото: Саратовский академический театр оперы и балета

Опера была представлена в рамках VI международного фестиваля искусств "Шостакович. Над временем".
Главную партию Катерины исполнила заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина.

Сюжетной основой оперы послужил очерк Лескова — одна из самых страшных страниц русской литературы, обличающих "темное царство" дореформенной купеческой России. Либреттист оперы Александр Прейс и руководивший работой композитор Дмитрий Шостакович существенно переосмыслили сюжет очерка.

Почти ничего не меняя в поступках Катерины Львовны, они изменили их мотивы. Главная героиня предстала не только как порождение, но и как жертва домостроевского уклада купеческого быта. Ее протест против бесправия и издевательств, за утверждение собственного человеческого достоинства принял уродливые и жестокие формы среды, в которой она сложилась. Катерина — единственный персонаж оперы, способный чувствовать, знающий сильные душевные порывы, стремящийся вырваться из захолустного быта.

Поздравляем с дебютом в опере "Леди Макбет Мценского уезда":

Сергей — Максим Зырянов, Зиновий Борисович — Никита Шаров, Аксинья — Евгения Бумбу, Приказчик | Городовой — Александр Слесарев, Старый каторжник– Артем Камалитдинов, Каторжанка — Екатерина Рогачева

Другие партии исполнили:
Борис Тимофеевич — Ренат Латыпов, Задрипанный мужичок — Анатолий Невдах, Священник — заслуженный артист России, народный артист Самарской области Андрей Антонов, Работник с мельницы | Дворник — Иван Пилюкшин, Квартальный — заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков, Учитель | Кучер — Владислав Новичков, Сонетка — Наталья Фризе, Часовой | Унтер — Георгий Шагалов, Первый работник — Вячеслав Моногаров, Второй работник | Пьяный гость — Константин Сайдаков, Третий работник — Владислав Новичков.

Дирижер, дирижер-постановщик — Александр Анисимов
Режиссер-постановщик — Георгий Исаакян
Художник-постановщик — Вячеслав Окунев
Художник по свету — Ирина Вторникова

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5