Театр Культура

На сцене Шостакович Опера Балет представят "Балеты Императорского двора"

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
18 сентября в 18:30 на сцене Шостакович Опера Балет под управлением музыкального руководителя и дирижёра-постановщика Евгения Хохлова будет представлен проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака "Балеты Императорского двора": фантастический балет "Роман Бутона розы" (Рикардо Дриго) и аллегорический балет "Времена года" (Александр Глазунов) (12+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

"Роман Бутона розы" (постановка и новая хореографическая редакция (2025) заслуженной артистки России Натальи Воскресенской) — одноактный балет Мариуса Петипа в 1904 году был отрепетирован и подготовлен для Эрмитажного театра, но постановка не состоялась. Мировая премьера прошла в 1919 году на сцене Мариинского театра (Санкт-Петербург) в бенефисе Риккардо Дриго.

"Времена года" — постановка победителей конкурса молодых хореографов фестиваля "Русский балет навсегда" 2023 года Елизаветы Мазуркевич, Лилии Симоновой, Данилы Благова и мастера-хореографа проекта, заслуженной артистки России Марианны Рыжкиной, при поддержке Благотворительного фонда Илзе Лиепы и Президентского фонда культурных инициатив. Мировая премьера состоялась в 1900 году на сцене Эрмитажного театра (Санкт-Петербург).

После показа на своей сцене "Роман Бутона розы" и "Времена года" увидят жители и гости столицы — 23 и 24 сентября на Новой сцене Большого театра России в рамках Десятого фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку".

