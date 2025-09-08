Артистов Самарской области приглашают на фестиваль-конкурс "Рождественская елка "Казачий круг"

Продолжается прием заявок на XXXII Всероссийский фестиваль-конкурс "Рождественская елка "Казачий круг". Срок подачи заявок — до 15 ноября. Фестиваль пройдет с 5 по 8 января 2026 г. в Москве.
К участию приглашаются любительские и профессиональные творческие коллективы и солисты различных жанров и направлений: хореография, вокал, хоры, инструментальное исполнительство, театральное творчество, оригинальные жанры, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театры мод, художники-модельеры и т. д.
Помимо творческой части участников ждет насыщенная экскурсионная программа: Красная площадь, Александровский сад, крупнейшие музеи и культурные достопримечательности Москвы.
Фестиваль проводится с 1995 года. За это время его участниками стали около 26 тыс. человек — представители практически всех регионов России и стран Ближнего Зарубежья.
Основная цель фестиваля — формирование и укрепление патриотизма и гражданственности через сохранение истории и культуры, традиций и обычаев казачества и всех народов, проживающих на территории Российской Федерации и стран Ближнего Зарубежья.
Организаторы фестиваля — АНО "Центр патриотического воспитания и туризма "Зарница" при поддержке Российского военно-исторического общества.
Дополнительная информация на сайте организаторов.
Только, что вокальный ансамбль "Песни России" вернулся с фестиваля. Впечатления не забываемые. Радость общения с творческими людьми переполняет душу! Спасибо всем организаторам фестиваля!