Народное творчество Культура

Артистов Самарской области приглашают на фестиваль-конкурс "Рождественская елка "Казачий круг"

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Продолжается прием заявок на XXXII Всероссийский фестиваль-конкурс "Рождественская елка "Казачий круг". Срок подачи заявок — до 15 ноября. Фестиваль пройдет с 5 по 8 января 2026 г. в Москве.

К участию приглашаются любительские и профессиональные творческие коллективы и солисты различных жанров и направлений: хореография, вокал, хоры, инструментальное исполнительство, театральное творчество, оригинальные жанры, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театры мод, художники-модельеры и т. д.

Помимо творческой части участников ждет насыщенная экскурсионная программа: Красная площадь, Александровский сад, крупнейшие музеи и культурные достопримечательности Москвы.

Фестиваль проводится с 1995 года. За это время его участниками стали около 26 тыс. человек — представители практически всех регионов России и стран Ближнего Зарубежья.

Основная цель фестиваля — формирование и укрепление патриотизма и гражданственности через сохранение истории и культуры, традиций и обычаев казачества и всех народов, проживающих на территории Российской Федерации и стран Ближнего Зарубежья.

Организаторы фестиваля — АНО "Центр патриотического воспитания и туризма "Зарница" при поддержке Российского военно-исторического общества.

Дополнительная информация на сайте организаторов.

