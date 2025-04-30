При поддержке "Тольяттиазота" в Самарской области открылась студия детского творчества

В поселке Луначарский Ставропольского района Самарской области был реализован проект "Фасадная керамика в детском воплощении". Инициатива по развитию творческих способностей у детей из сельской местности получила поддержку ТОАЗа в рамках VII этапа конкурса "Химия добра".

Концепция проекта предполагала создание материально-технической базы для студии керамики и гончарного мастерства. На грантовые средства компании было приобретено необходимое профессиональное оборудование и сырье для творчества, в том числе гончарный круг, раскаточный станок и глиномялка.

Занятия для детей в возрасте от 8 до 11 лет проводились в течение полугода. За это время воспитанники студии создали арт-объект с фольклорными мотивами для украшения фасада здания Дома культуры поселка Луначарский. Композиция представляет собой четыре керамических панно, вес каждого из которых составляет около 30 кг.

В планах авторов проекта "Фасадная керамика" — дальнейшее развитие мастерской и создание новых рельефных картин, где будет отражена история родного края.

"За время существования программы "Химия добра" поддержку "Тольяттиазота" получили свыше 80 организаций на сумму более 16 млн рублей. При выборе общественных инициатив всегда учитывается их уникальность и масштабность. Проект "Фасадная керамика в детском воплощении" привлек внимание конкурсного жюри своей аутентичностью и культурно-образовательной направленностью. Это тот случай, когда творчество несет радость, созидание, вовлекает в краеведение, формирует у подрастающего поколения ответственность за конечный результат и обещает общественное признание", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.