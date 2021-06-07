Прием работ на всероссийский конкурс рисунков "Моя семья - моя Россия" продлен до 30 июня

Жители Самарской области могут принять участие во всероссийском конкурсе рисунков "Моя семья, моя Россия". Прием конкурсных работ продлен до 30 июня этого года.

Для этого нужно зарегистрировать свои заявки на международной платформе творческих конкурсов "Я Россия". На сегодня для участия в конкурсе уже подано более 5400 работ.

В конкурсе могут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста и навыков. Участники могут подать работу по следующим темам номинаций:

• Россия будущего глазами ребенка;

• СемьЯ (братья, сестры, дедушки, бабушки, мама, папа, тети, дяди);

• Защита жизни до рождения - образ материнства.

Один участник может подать только по одной работе, но в каждую номинацию. В группу "Дебют" подают работы начинающие художники, без возрастных ограничений. В группу "Профессионал" подают работы участники старше 7 лет; учащиеся художественных школ, вузов, курсов, кружков; являющиеся профессиональными художниками или художниками без профессиональной подготовки.

Группа "Профессионал" разделена на возрастные категории:

• от 7 до 14 лет;

• от 14 до 18 лет;

• от 18 до 99 лет.

Для подачи работы надо зарегистрировать личный кабинет на международной платформе творческих конкурсов "Я Россия", выбрать из списка конкурсов свою группу и номинацию, подгрузить файл работы.

По итогам конкурса все участники, лауреаты и финалисты конкурса получат памятные грамоты/дипломы, победители будут награждаться ценными призами: путевки в лагеря, экскурсии, электронные устройства. Также это возможность встретиться с общественными, политическими деятелями и деятелями культуры и искусства. Участие в данном конкурсе - возможность быть замеченными ведущими вузами страны!

За "Приз зрительских симпатий" борьба развернется с 1 июля 2021 года в социальной сети "ВКонтакте".

Торжественная церемония награждения будет проходить 12 сентября 2021 в Храме Христа Спасителя.