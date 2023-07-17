Худрук ансамбля "Славушки" Катерина Беляева: "Наши песни можно услышать только вживую"

Русская народная песня — уникальный жанр, в основном слова и музыка передаются в ней из поколения в поколение, от человека к человеку, из уст в уста. И чем раньше дети начнут приобщаться к культуре предков, тем сильнее в их душах будет жить любовь к родной земле.

Родина детского фольклорного ансамбля "Славушки" — Сергиевский район Самарской губернии. Коллективу еще не исполнилось и двух лет, а он уже выходит на международную сцену. Его создатель и художественный руководитель Катерина Беляева поделилась с читателями "Волга Ньюс" своими победами, идеями и планами, а также рассказала — что значит лично для нее музыкальное народное творчество.

"Для меня музыка везде и всюду"

Катерина Беляева по ее собственному признанию всю жизнь занимается народным творчеством — поет русские народные песни. По образованию она — педагог, после музыкальной школы поступила в педагогический университет на фольклорное отделение.

По возвращении на родину — поселок Суходол Сергиевского района Самарской области, Катерина работает музыкальным руководителем в детском саду "Золотой ключик", преподает в общеобразовательной школе учителем музыки. Она же — солистка известного ансамбля народной песни "Славица".

Музыкальный коллектив участвует и занимает призовые места во всевозможных конкурсах: всероссийских и международных, постоянно выступает на различных праздничных мероприятиях — района, Самары и области. На прошлой неделе участники "Славицы" вернулись из Москвы, где участвовали во всероссийском фестивале "Вкусы России". "Мы ведем активную творческую жизнь", — делится Катерина.

"Растем с народной песней"

Проект "Растем с народной песней" был презентован на молодежном форуме "iВолга" 2022 года. Замысел состоял в том, чтобы дети, начиная с детского сада, не только приобщались к народному музыкальному творчеству, но и передавали знания своим сверстникам — точно так же, в музыкальной форме.

Так, на базе детского сада "Золотой ключик" поселка Суходол, был организован детский народный ансамбль "Славушки", где дети активно изучают фольклор Самарской области. Для них своими силами были пошиты новые костюмы и закуплены народные инструменты.

Финансовую помощь "Славушки" получили и по итогам форума — участники "iВолги" выиграли грант на 100 тысяч рублей. Деньги артисты потратили на костюмы и новые народные инструменты: трещетки, ударные, ложки, свистульки.

Сейчас ансамбль активно гастролирует: принимает участие в районных мероприятиях, участвовал в областном фестивале "Арт-этносмкс", где занял первое место. В этом году ребята стали лауреатами третей степени Всероссийского фестиваля "Душа баяна" Сергея Войтенко. С января дети с концертной программой посещают детские сады района, где пропагандирует свои знания и умения среди сверстников, приобщая их к народной культуре.

В июне 2023 года ансамбль продемонстрировал свои таланты губернатору Самарской области Дмитрию Азарову — он приезжал с визитом на юбилей района. А недавно "Славушки" получили еще одну поддержку — от Фонда содействия институтов гражданского общества ПФО.

"Славица" и "Славушки"



Изначально малышовый коллектив считался спутником взрослой "Славицы", поэтому получил такое название, хотя сейчас "Славушки" успешно гастролируют и самостоятельно. "Но когда мы защищаем звание народного, то дети обязательно участвуют в нашем концерте", — объясняет Катерина.

Пока детские и взрослые номера ставятся отдельно, но в планах в ближайшее время — сделать общий номер для губернского фестиваля. С выбором песни пока не определились, но это точно будет песня про Россию — это связано с тематикой фестиваля, либо номер будет шуточным, чтобы немного "разбавить" концертную программу.

Дети в "Славушках" умеют все — и петь, и танцевать, и играть на музыкальных инструментах. Поэтому после выпуска из детского сада их уже с нетерпением ждут в местной музыкальной школе. Ведь они уже опытные, готовые артисты!

Кстати, именно этот момент вызывает у детей грусть — не хочется расставаться с ансамблем. Но делать нечего, возрастной ценз достаточно строг и на смену подготовишкам, Катерина уже набирает новый состав. Ведь концепция коллектива, его фишка — именно дети от 4 до 6 лет.

Набор проводится по результатам прослушивания: у детей должен быть музыкальный слух и чувство ритма, артистизм, способности выйти на большую сцену и хорошая дикция, что в этом возрасте есть не у всех.

"Приходите на концерт!"

Подбор репертуара в "Славушках", да и "Славице", проходит "по душе" — какие произведения "ложатся на душу", такие артисты и поют. В основном дети такого возраста охотно исполняют потешки, веселые, задорные песенки.

"Основу репертуара составляют русские народные песни. У нас в ансамбле "Славица" есть девочка Даша Свирипова — у нее бабушка всю жизнь поет и передает много песен ей. Даша сама их расшифровывает, поэтому в интернете их не найдешь — только приходить на концерт и слушать их вживую", — смеется Екатерина.

21 июля этого года в Самарской области снова откроется молодежный форум "iВолга". Катерина намерена посетить его уже в качестве гостя.