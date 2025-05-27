В областной столице открывается выставка национальных костюмов Самарского края

Охабень, пестрядь, ферязь, ожерелок, косоклинник, накосник, епанечка, душегрея — смысл этих слов вряд ли знаком большинству потребителей одежды масс-маркета эпохи маркетплейсов Между тем по деталям костюма знающий человек узнает о собеседнике все, не задав ему ни одного вопроса.

28 мая, в 13:00, в галерее ремесел агентства социокультурных технологий (Самара, ул. Некрасовская, 78) открывается выставка "Народный кутюр, или уйма всякого наряда" (0+), посвященная народному костюму нашего региона.

10 мастеров народных художественных ремесел и промыслов Самарской области и самодеятельных мастеров, которые занимаются изучением традиций и воссоздают их в своих изделиях подготовили ряд неповторимых образов.

Традиция народного костюма нашего региона настолько многообразна, разнолика и неповторима, что вопрос — какой он, самарский костюм? — не предполагает одного ответа и одного изделия.

Помимо реплик народных костюмов от ведущих мастеров Самарского края, на выставке представлены изделия и украшения современных дизайнеров, создающих свои работы на основе традиций, а также работы тех, кто только начинает свой путь в моде — студентов и выпускников профильных вузов.

"Неслучайно в подготовке к этой выставке принимало участие большое количество специалистов. Мы задались целью собрать в одном пространстве прошлое и настоящее: и реплики народных костюмов по этнографическим образцам, и студенческие работы по мотивам народного костюма, и изделия современных дизайнеров, — рассказывает директор Агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин. — Ведь народная традиция настолько сильна, что может питать не одно поколение. В галерее ремесел всегда можно познакомиться с традициями нашего региона. И если после нашей выставки самарские дизайнеры создадут новые коллекции одежды и аксессуаров по мотивам волжских традиций, будем считать, что мы своего добились".

Организаторы проекта подготовили своеобразный художественно-исторический контекст на тему образования крепости Самара — литературные истории от самарского писателя, члена Союза писателей России Владимира Миклавчича. По мотивам эссе известного писателя актер, режиссер театра СамАрт Алексей Елхимов создал аудиоспектакль — все можно читать и слушать в пространстве галереи ремесел.

"Русские народные костюмы принципиально отличаются даже в разных населенных пунктах нашей области. — рассказывает куратор выставки Олег Баулин. — Экспозиция будет обновляться, дополняться новыми репликами костюмов. Так что стоит заходить в галерею ремесел почаще".

По традиции первыми выставку увидят студенты Самарского областного училища культуры, Самарского государственного института культуры. Будущие мастера, дизайнеры, ремесленники примут участие в открытом мастер-классе по ручному ткачеству.

Каждую неделю в галерее ремесел будут проходить творческие встречи, открытые лекции и мастер-классы от всех, кто принимал участие в подготовке выставки — мастеров, дизайнеров, художников. Подробное расписание программы по ссылке.

Выставка "Народный кутюр, или уйма всякого наряда" работает с 28 мая по 31 июля. Вход свободный.

Инициаторы создания галерея ремесел — общественная организация "Содружество детских и юношеских организаций г. о. Октябрьск" и ГБУК "Агентство социокультурных технологий". Проект реализуется на грантовые средства Президентского фонда культурных инициатив.