16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При поддержке "Тольяттиазота" в Самарской области открылась студия детского творчества В Самаре завершился X губернский фестиваль народного творчества "Рожденные в сердце России" Шопер, футболка или зонт? Показываем, какие сувениры можно привезти из Самарской области В Самаре пройдет чувашский фольклорный фестиваль "Кер сари" Дверь в волшебную страну: в Самаре открывается галерея народных ремесел

Народное творчество Культура

В областной столице открывается выставка национальных костюмов Самарского края

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Охабень, пестрядь, ферязь, ожерелок, косоклинник, накосник, епанечка, душегрея — смысл этих слов вряд ли знаком большинству потребителей одежды масс-маркета эпохи маркетплейсов Между тем по деталям костюма знающий человек узнает о собеседнике все, не задав ему ни одного вопроса.

28 мая, в 13:00, в галерее ремесел агентства социокультурных технологий (Самара, ул. Некрасовская, 78) открывается выставка "Народный кутюр, или уйма всякого наряда" (0+), посвященная народному костюму нашего региона.  

10 мастеров народных художественных ремесел и промыслов Самарской области и самодеятельных мастеров, которые занимаются изучением традиций и воссоздают их в своих изделиях подготовили ряд неповторимых образов.

Традиция народного костюма нашего региона настолько многообразна, разнолика и неповторима, что вопрос — какой он, самарский костюм? — не предполагает одного ответа и одного изделия.

Помимо реплик народных костюмов от ведущих мастеров Самарского края, на выставке представлены изделия и украшения современных дизайнеров, создающих свои работы на основе традиций, а также работы тех, кто только начинает свой путь в моде — студентов и выпускников профильных вузов.  

"Неслучайно в подготовке к этой выставке принимало участие большое количество специалистов.  Мы задались целью собрать в одном пространстве прошлое и настоящее: и реплики народных костюмов по этнографическим образцам, и студенческие работы по мотивам народного костюма, и изделия современных дизайнеров, — рассказывает директор Агентства социокультурных технологий Игорь  Жаткин. — Ведь народная традиция настолько сильна, что может питать не одно поколение. В галерее ремесел всегда можно познакомиться с традициями нашего региона. И если после нашей выставки  самарские дизайнеры создадут новые коллекции одежды и аксессуаров по мотивам волжских традиций, будем считать, что мы своего добились". 

Организаторы проекта подготовили своеобразный художественно-исторический контекст на тему образования крепости Самара — литературные истории от самарского писателя, члена Союза писателей России Владимира Миклавчича. По мотивам эссе известного писателя актер, режиссер театра СамАрт Алексей Елхимов создал аудиоспектакль — все можно читать и слушать в пространстве галереи ремесел.

"Русские народные костюмы принципиально отличаются даже в разных населенных пунктах нашей области. — рассказывает куратор выставки Олег Баулин. — Экспозиция будет обновляться, дополняться новыми репликами костюмов. Так что стоит заходить в галерею ремесел почаще".

По традиции первыми выставку увидят студенты Самарского областного училища культуры, Самарского государственного института культуры. Будущие мастера, дизайнеры, ремесленники примут участие в открытом мастер-классе по ручному ткачеству.

Каждую неделю в галерее ремесел будут проходить творческие встречи, открытые лекции и мастер-классы от всех, кто принимал участие в подготовке выставки — мастеров, дизайнеров, художников.  Подробное расписание программы по ссылке.

Выставка "Народный кутюр, или уйма всякого наряда" работает с 28 мая по 31 июля. Вход свободный.

Инициаторы создания  галерея ремесел — общественная организация "Содружество детских и юношеских организаций г. о. Октябрьск" и ГБУК "Агентство социокультурных технологий". Проект реализуется на грантовые средства Президентского фонда культурных инициатив.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 24 июля 2015 13:19 Фестиваля "Ратное дело" в 2015 году не будет

Жаль.

Irina Anisimova 27 июня 2015 13:44 Фестиваль красок в Самаре перенесен с 27 июня на 1 августа

В какую цену будут пакетики с краской?)

Genry Pirat 29 апреля 2015 10:14 В ДК Железнодорожников состоялся концерт, посвященный 70-летию Победы

а кто из "верхов" присутствовал на ауди и тайоте лэнд крузере? аж с тремя экипажами ДПСа. ироды...

Татьяна Чап 05 июля 2014 14:17 Национальный праздник с представлениями у костра по мотивам мордовской мифологии пройдет в Безенчукском районе

Только, что вокальный ансамбль "Песни России" вернулся с фестиваля. Впечатления не забываемые. Радость общения с творческими людьми переполняет душу! Спасибо всем организаторам фестиваля!

Фото на сайте

В Дубовом Умете прошел этнографический фестиваль

В Дубовом Умете прошел этнографический фестиваль

Наградили победителей фестиваля "Рожденные в сердце России"

Наградили победителей фестиваля "Рожденные в сердце России"

В с. Дубовый Умет прошел этнографический фестиваль "Волжские забавы"

В с. Дубовый Умет прошел этнографический фестиваль "Волжские забавы"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1