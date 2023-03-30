В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс народного танца и балетмейстерских работ им. Геннадия Власенко

С 30 по 2 апреля в Самаре пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс народного танца и балетмейстерских работ имени Геннадия Власенко, посвященный Году педагога и наставника. Участие в фестивале примут свыше 700 лучших танцоров - народников.

Геннадий Власенко - выдающийся педагог-хореограф, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РФ, талантливый балетмейстер ансамбля песни и пляски Приволжского военного округа, главный балетмейстер Волжского народного хора, профессор, который возглавлял кафедру хореографии Самарского государственного института культуры на протяжении 30 лет.

Самое известное детище Геннадия Власенко - ансамбль "Волжские узоры". Он успешно исследовал и систематизировал танцевальный фольклор Поволжья. Его постановки до сих пор можно увидеть на сцене, а его ученики - руководители школ, студий, ансамблей народных танцев - сегодня продолжают дело учителя по всей России.

30 коллективов из 17 регионов России (Алтайского и Пермский края, Вологодской, Мурманской, Курганской, Новосибирской, Московской, Ярославской, Архангельской, Тюменской, Курской, Ростовской, Пензенской и Самарской областей, Республик Крым, Башкортостан, Марий Эл). Общее количество участников фестиваля- конкурса составит более 700 человек.

За право представлять свое творчество и территории на одном из самых престижных и массовых форумов боролись участники свыше 70 хореографических коллективов из 30 регионов - от Алтайского края Башкортостана и Бурятии до Центральной России и Республики Крым. В итоге звание лучшего на сценических площадках Самары будут оспаривать 28 народных ансамблей.

С конкурсантами будут работать лучшие российские хореографы, развивающие народный танец, из Москвы, Костромы, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Республики Татарстан (г. Казань).

Председатель жюри Всероссийского фестиваля-конкурса - Алексей Павлович Шишкин, профессор кафедры хореографии факультета современного искусства и художественных коммуникаций Самарского государственного института культуры, доцент, заслуженный деятель культуры Республики Южная Осетия, ученик Геннадия Яковлевича Власенко, руководитель и главный балетмейстер ансамбля народного танца "Волжские узоры", созданного более 50 лет назад его учителем.

Открытие фестиваля состоится 30 марта в 18:00 в Самарской государственной филармонии. В 18:30 на этой же площадке пройдет класс-концерт ансамбля народного танца "Волжские узоры" Самарского государственного института культуры.

31 марта на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича состоится класс-концерт заслуженного коллектива народного творчества хореографического ансамбля "Солнечная радуга" Пермского национального исследовательского политехнического университета.

1 апреля в Самарском государственном институте культуры в 10:00 пройдет Всероссийская научно-практическая конференция "Национальное культурное наследие России: региональный аспект", а в 18:00 в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича состоится гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей.