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В Самаре пройдет чувашский фольклорный фестиваль "Кер сари"

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 16 ноября, в 11:00 в Доме дружбы народов (ул. Воронежская, 9) соберутся коллективы художественной самодеятельности и другие участники ежегодного областного чувашского фольклорного фестиваля "Кер сари" (12+), который считается одним из главных культурных и семейных праздников чувашей. Готовятся к нему в течение года.

На фестиваль съезжаются более 500 человек из многих районов и городов нашей губернии, а также из Чувашии, Татарстана, Башкирии, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей.

Праздничное мероприятие проводит Самарское областное чувашское культурное общество "Пехиль" ("Благословение"), при поддержке министерства культуры Самарской области, горадминистрации и "Дома дружбы народов".

Традиционно каждый коллектив исполнит народные песни, танцы, привезет выставочные экспонаты, некоторым из которых более сотни лет. Организаторы фестиваля рассказывают, что только раз в год старинные вещи (национальную одежду и ее элементы, домашнюю утварь) достают из бабушкиных сундуков и демонстрируют на фестивале. В частности, по ярким узорам и вышивкам в старину определяли статус и возраст человека, место его проживания.

Многообразие национальных цветовых решений, орнаментов творческие коллективы стараются отразить и в своих современных концертных костюмах. Одежда, обувь, аксессуары регламентированы.

После концерта запланирована фото-сессия с чувашскими артистами.

Для гостей фестиваля приготовят национальные угощения. Такие праздничные застолья не обходятся без осеннего чувашского напитка "сара", с которым и связано название праздника "Кер сари".

В фойе организуют и ярмарку изделий народных промыслов. Кроме того, можно будет приобрести национальную литературу и киноновинки на современных электронных носителях, заказать у мастериц национальное платье.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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