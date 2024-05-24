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Народное творчество Культура

В Самаре отметят День осетинского языка и литературы

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 26 мая, в 15:00, в Этнокультурном комплексе "Парк дружбы народов" (Самара, ул. Александра Солженицына) отметят День осетинского языка и литературы. В Самаре празднование организуется по инициативе СООО "Осетинский национально-культурный центр "Алания". Это стало ежегодной традицией. Мероприятие пройдет при поддержке Администрации Самары.

Для повышения общественного внимания к сохранению и развитию осетинского языка как важной части национальной  культуры в мае 2003 г. Александр Дзасохов, который на тот момент являлся президентом Республики Северная Осетия — Алания, был учрежден вышеуказанный праздник. Он приурочен  ко времени выхода в свет (май 1899 г.) жемчужины осетинской  поэзии — "Ирон фандыр" ("Осетинская  лира") Коста Хетагурова. 

В 2024 г. празднование приурочено и к Году семьи. В связи с этим на мероприятии покажут традиционный осетинский свадебный обряд.

Участники праздника будут читать стихи на осетинском языке, который хранит богатейшую духовную культуру древних индоиранских народов. Квинтет "Уацамонга" и Белла Койбаева исполнят осетинские песни. Помимо этого, выступят младшая, средняя и старшая группы народного хореографического ансамбля "Амонд".

Осетинский язык относится к иранской группе индоевропейской языковой семьи и считается единственным преемником скифо-сармато-аланского языка, что делает его уникальным памятником истории и культуры осетинского народа. Осетины, живущие в Самарской области, прикладывают все усилия для укрепления дружбы между народами и процветания многонациональной родины.

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