При поддержке "МетроМакс" школьникам рассказали о традициях Масленицы

В МБОУ школа №35 г. о. Самара прошла встреча учащихся 8-х классов с доцентом кафедры теории и истории культуры Самарского государственного института культуры, ведущим этнографом Самарской области Тамарой Ведерниковой.

Масленица — праздник, который пришел в нашу жизнь из далекой старины. О древних традициях учащимся восьмых классов МБОУ Школа №35 г. о. Самара рассказала доцент кафедры теории и истории культуры СГАКИ Тамара Ивановна Ведерникова. Дети стали участниками увлекательного разговора о празднике Масленица. Тамара Ивановна рассказала про его происхождение, религию, с которой он был связан, подробно описала обряды, сопровождающие праздник. Например, ребята узнали, почему самым главным угощением стали блины: съесть блин на Масленицу, значит проглотить кусочек солнца вместе с его теплом и нежностью.

"Тамара Ивановна познакомила ребят с названиями каждого дня масленичной недели, рассказала о том, что было положено делать в этот день. Школьники узнали, как выглядела Масленица, разобрали порядок ее проводов и проиграли его. Ребятам очень понравилась встреча", — отметила учитель истории школы №35 Наталья Титова.

Организовать встречу Тамары Ведерниковой с учениками школы №35 помогла группа компаний "МетроМакс".