В Кинель-Черкассах пройдет праздник "Русская березка"

20 июня на берегу реки Кинель в районе Кандарихиной рощи села Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района Самарской области пройдет межмуниципальный праздник русской народной культуры "Русская березка" (6+).

Праздник традиционно приурочен к Троице. Он начнется в 10:00 в Кандарихиной роще прибытием богини Лады — хозяйки праздника, презентацией работы 13 полян и приветствием почетных гостей.

В 10:30 начнут работать интерактивные площадки-поляны: "Хлебосольная", "Молодецкая удаль", "В гостях у Емели", "Березовая Русь", "Народные игрища", "Завивание венков", "Заповедные травы", "Русский костюм", "Поляна мастеров", "Коса — девичья краса", "Звонкий мир", "Русская частушка", "Хороводная".

В 12:00 всех гостей праздника пригласят на хороводно-обрядовое действие "В русский хоровод собираем весь народ", которое завершится обрядом "Бросание венков в воду" и большим общим хороводом "Во поле березка стояла".

В 13:30 начнется концерт солистов и самодеятельных творческих коллективов Самарской области.

Завершится праздник награждением победителей площадок и конкурса на лучшую эмблему праздника.