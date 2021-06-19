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Народное творчество Культура

В Кинель-Черкассах пройдет праздник "Русская березка"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 июня на берегу реки Кинель в районе Кандарихиной рощи села Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района Самарской области пройдет межмуниципальный праздник русской народной культуры "Русская березка" (6+).

Праздник традиционно приурочен к Троице. Он начнется в 10:00 в Кандарихиной роще прибытием богини Лады — хозяйки праздника, презентацией работы 13 полян и приветствием почетных гостей.

В 10:30 начнут работать интерактивные площадки-поляны: "Хлебосольная", "Молодецкая удаль", "В гостях у Емели", "Березовая Русь", "Народные игрища", "Завивание венков", "Заповедные травы", "Русский костюм", "Поляна мастеров", "Коса — девичья краса", "Звонкий мир", "Русская частушка", "Хороводная".

В 12:00 всех гостей праздника пригласят на хороводно-обрядовое действие "В русский хоровод собираем весь народ", которое завершится обрядом "Бросание венков в воду" и большим общим хороводом "Во поле березка стояла".

В 13:30 начнется концерт солистов и самодеятельных творческих коллективов Самарской области.

Завершится праздник награждением победителей площадок и конкурса на лучшую эмблему праздника.

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