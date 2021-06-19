В Кинель-Черкассах пройдет праздник "Русская березка"

20 июня на берегу реки Кинель в районе Кандарихиной рощи села Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района Самарской области пройдет межмуниципальный праздник русской народной культуры "Русская березка" (6+).
Праздник традиционно приурочен к Троице. Он начнется в 10:00 в Кандарихиной роще прибытием богини Лады — хозяйки праздника, презентацией работы 13 полян и приветствием почетных гостей.
В 10:30 начнут работать интерактивные площадки-поляны: "Хлебосольная", "Молодецкая удаль", "В гостях у Емели", "Березовая Русь", "Народные игрища", "Завивание венков", "Заповедные травы", "Русский костюм", "Поляна мастеров", "Коса — девичья краса", "Звонкий мир", "Русская частушка", "Хороводная".
В 12:00 всех гостей праздника пригласят на хороводно-обрядовое действие "В русский хоровод собираем весь народ", которое завершится обрядом "Бросание венков в воду" и большим общим хороводом "Во поле березка стояла".
В 13:30 начнется концерт солистов и самодеятельных творческих коллективов Самарской области.
Завершится праздник награждением победителей площадок и конкурса на лучшую эмблему праздника.
Последние комментарии
Жаль.
В какую цену будут пакетики с краской?)
а кто из "верхов" присутствовал на ауди и тайоте лэнд крузере? аж с тремя экипажами ДПСа. ироды...
Только, что вокальный ансамбль "Песни России" вернулся с фестиваля. Впечатления не забываемые. Радость общения с творческими людьми переполняет душу! Спасибо всем организаторам фестиваля!