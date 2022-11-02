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Народное творчество Культура

Самарский художник взял "серебро" на конкурсе муралов "ФормАРТ"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Художник-оформитель из Самарской области Семен Маверский занял второе место на конкурсе граффити "ФормАРТ". Результаты финального голосования экспертных команд из всех регионов Приволжского федерального округа были озвучены в прямом эфире в среду, 2 ноября.

Всего в отборочный этап прошли 14 работ из всех регионов округа. В общественном голосовании приняли участие более 100 тысяч человек. По итогам сложения общественного и экспертного голосования в призовую тройку вошли Республика Башкортостан с работой "Покровительница кочевников", завоевавшая первый приз, и Чувашская Республика с работой "Творчество" - 3 место.

Приза в отдельной номинации "Общественное признание", по инициативе уполномоченного представителя президента в ПФО Игоря Комарова, также была удостоена граффити-работа из Саратовской области - "Кот Саратовскiй".

В этом году "ФормАРТ" проходил под общей темой "Сквозь время". Самарскую область представлял творческий проект "#киберусь", в котором автор творчески отразил связь между культурами прошлого и будущего - первой ассоциацией художника была девушка в русском народном костюме, которая и коня на скаку остановит, а в недалеком будущем, может, и нейросеть создаст.

Все победители, включая отдельную номинацию, получили денежные призы - от 200 до 100 тысяч рублей, пообещав потратить их на дальнейшее творческое развитие.

"Было волнительно, в какой-то момент даже показалось, что мы не попадем в тройку призеров, но экспертное жюри нас порадовало. У нас серебро, ура! Будем дальше создавать крутые вещи, потому что это важно как для художника, так для города и региона", - заверил своих болельщиков Семен Маверский.

Напомним, что Самарская область уже третий раз занимает призовые места на этом фестивале - высокое уличное искусство в губернии в большой чести и пользуется неизменной поддержкой правительства.

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что в Самарском крае живут талантливые и креативные люди, готовые формировать новую, современную городскую среду и создавать новые точки притяжения для комфортного отдыха людей.

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