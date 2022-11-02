Самарский художник взял "серебро" на конкурсе муралов "ФормАРТ"

Художник-оформитель из Самарской области Семен Маверский занял второе место на конкурсе граффити "ФормАРТ". Результаты финального голосования экспертных команд из всех регионов Приволжского федерального округа были озвучены в прямом эфире в среду, 2 ноября.
Всего в отборочный этап прошли 14 работ из всех регионов округа. В общественном голосовании приняли участие более 100 тысяч человек. По итогам сложения общественного и экспертного голосования в призовую тройку вошли Республика Башкортостан с работой "Покровительница кочевников", завоевавшая первый приз, и Чувашская Республика с работой "Творчество" - 3 место.
Приза в отдельной номинации "Общественное признание", по инициативе уполномоченного представителя президента в ПФО Игоря Комарова, также была удостоена граффити-работа из Саратовской области - "Кот Саратовскiй".
В этом году "ФормАРТ" проходил под общей темой "Сквозь время". Самарскую область представлял творческий проект "#киберусь", в котором автор творчески отразил связь между культурами прошлого и будущего - первой ассоциацией художника была девушка в русском народном костюме, которая и коня на скаку остановит, а в недалеком будущем, может, и нейросеть создаст.
Все победители, включая отдельную номинацию, получили денежные призы - от 200 до 100 тысяч рублей, пообещав потратить их на дальнейшее творческое развитие.
"Было волнительно, в какой-то момент даже показалось, что мы не попадем в тройку призеров, но экспертное жюри нас порадовало. У нас серебро, ура! Будем дальше создавать крутые вещи, потому что это важно как для художника, так для города и региона", - заверил своих болельщиков Семен Маверский.
Напомним, что Самарская область уже третий раз занимает призовые места на этом фестивале - высокое уличное искусство в губернии в большой чести и пользуется неизменной поддержкой правительства.
Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что в Самарском крае живут талантливые и креативные люди, готовые формировать новую, современную городскую среду и создавать новые точки притяжения для комфортного отдыха людей.
Последние комментарии
Жаль.
В какую цену будут пакетики с краской?)
а кто из "верхов" присутствовал на ауди и тайоте лэнд крузере? аж с тремя экипажами ДПСа. ироды...
Только, что вокальный ансамбль "Песни России" вернулся с фестиваля. Впечатления не забываемые. Радость общения с творческими людьми переполняет душу! Спасибо всем организаторам фестиваля!