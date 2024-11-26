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Туризм Общество

Шопер, футболка или зонт? Показываем, какие сувениры можно привезти из Самарской области

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Увезти с собой частичку Самары стремится каждый гость региона. Магнит, кружка, настольная игра, шопер с оригинальным принтом, рубашка-гавайка или милая коробочка конфет становятся материальными символами воспоминаний и способны вдохновить на новые путешествия. А если сувенир авторский, уникальный, да еще и историей, то эмоции от пережитых приключений становятся еще ярче.

Фото: предоставлено ГБУ СО "Туристский информационный центр"

Какие сувениры приготовила для своих гостей Самарская область? Ответ — в нашем фоторепортаже.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

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