Осталось два дня до окончания голосования за лучшее граффити "ФормARTа"

Фестиваль стрит-арта ПФО "ФормART" выходит на финальный этап - общественное и экспертное голосование за лучшую в Приволжском федеральном округе граффити-работу.

Фестиваль ФормАрт - это одна из возможностей художникам проявить себя, быть на виду, сделать не оформительскую работу по чьему-то заказу, а воплотить свою задумку на страницах города, считает художник-дизайнер из Самары Семен Маверский.

"Моя идея в сохранении нашей культуры через года, а, возможно, и столетия. Когда искусственный интелект, роботы и электрокары плотно войдут в наш быт, наши традиции и культура никуда не денутся и, скорее всего, переплетутся с технологиями и новыми возможностями. Свой творческий путь в граффити я начинал, наверное, как и все с гаражей, с бомбинга. Это было без какой-либо цели, мне нравился сам процесс, будто ты владеешь этим местом и можешь делать все что угодно. Однако помимо уличной школы, у меня была и классическая, станковые рисунок и живопись. Поэтому мне всегда было важно связать несколько направлений. Отдать дань уважения классике, истории и соединить их с современными течениями. Мне важно развиваться, смотреть что-то новое, пробовать", - рассказал Семен.

Художник немного поведал и о новой работе для фестиваля ФормАрт: "То, чем я занимаюсь - не стрит-арт, в исконном его понимании. Это смесь, коктейль из всего по чуть-чуть, главное, чтобы работа вызывала отклик. Целью новой работы для ФормАрт было связать культуру прошлого и будущего, нашу культуру. В процессе создания эскиза самой первой ассоциацией была как раз девушка в русском народном костюме, которая и коня на скаку остановит, а в недалеком будущем, может и нейросеть создаст. В современном мире все изменяется, смешивается, но две вещи, думаю, всегда остаются неизменными - это наши традиции и, конечно, наши красивые девушки. К слову, в большей части своих работ, я стараюсь использовать именно женский образ. В нем тоже сочетается и природная красота и достижения в области современных технологий".

Напомним, голосование за лучшее граффити в рамках фестиваля стрит-арта ПФО "ФормART" продлится до 23 октября. Проголосовать за проект "#киберусь" (номер для голосования - "12") по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 до 23 октября включительно.

Итоги фестиваля стрит-арта будут оглашены 2 ноября во время онлайн-трансляции на сайте formartpfo.ru с участием представителей всех регионов округа: финалистов, членов регионального оргкомитета и жюри. За прямым эфиром могут наблюдать все желающие.