16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Осталось два дня до окончания голосования за лучшее граффити "ФормARTа" В самарском Парке дружбы народов состоялся концерт казачьих фольклорных ансамблей "Гуляйте, братья казаки!" В Самарской области завершился фестиваль "Душа баяна" Тамара Игноватова: "Мой основной принцип — научить детей любить свой край, знать свои корни" В Кинель-Черкассах пройдет праздник "Русская березка"

Народное творчество Культура

Осталось два дня до окончания голосования за лучшее граффити "ФормARTа"

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Фестиваль стрит-арта ПФО "ФормART" выходит на финальный этап - общественное и экспертное голосование за лучшую в Приволжском федеральном округе граффити-работу.

Фестиваль ФормАрт - это одна из возможностей художникам проявить себя, быть на виду, сделать не оформительскую работу по чьему-то заказу, а воплотить свою задумку на страницах города, считает художник-дизайнер из Самары Семен Маверский.

"Моя идея в сохранении нашей культуры через года, а, возможно, и столетия. Когда искусственный интелект, роботы и электрокары плотно войдут в наш быт, наши традиции и культура никуда не денутся и, скорее всего, переплетутся с технологиями и новыми возможностями. Свой творческий путь в граффити я начинал, наверное, как и все с гаражей, с бомбинга. Это было без какой-либо цели, мне нравился сам процесс, будто ты владеешь этим местом и можешь делать все что угодно. Однако помимо уличной школы, у меня была и классическая, станковые рисунок и живопись. Поэтому мне всегда было важно связать несколько направлений. Отдать дань уважения классике, истории и соединить их с современными течениями. Мне важно развиваться, смотреть что-то новое, пробовать", - рассказал Семен.

Художник немного поведал и о новой работе для фестиваля ФормАрт: "То, чем я занимаюсь - не стрит-арт, в исконном его понимании. Это смесь, коктейль из всего по чуть-чуть, главное, чтобы работа вызывала отклик. Целью новой работы для ФормАрт было связать культуру прошлого и будущего, нашу культуру. В процессе создания эскиза самой первой ассоциацией была как раз девушка в русском народном костюме, которая и коня на скаку остановит, а в недалеком будущем, может и нейросеть создаст. В современном мире все изменяется, смешивается, но две вещи, думаю, всегда остаются неизменными - это наши традиции и, конечно, наши красивые девушки. К слову, в большей части своих работ, я стараюсь использовать именно женский образ. В нем тоже сочетается и природная красота и достижения в области современных технологий".

Напомним, голосование за лучшее граффити в рамках фестиваля стрит-арта ПФО "ФормART" продлится до 23 октября. Проголосовать за проект "#киберусь" (номер для голосования - "12") по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 до 23 октября включительно.

Итоги фестиваля стрит-арта будут оглашены 2 ноября во время онлайн-трансляции на сайте formartpfo.ru с участием представителей всех регионов округа: финалистов, членов регионального оргкомитета и жюри. За прямым эфиром могут наблюдать все желающие.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 24 июля 2015 13:19 Фестиваля "Ратное дело" в 2015 году не будет

Жаль.

Irina Anisimova 27 июня 2015 13:44 Фестиваль красок в Самаре перенесен с 27 июня на 1 августа

В какую цену будут пакетики с краской?)

Genry Pirat 29 апреля 2015 10:14 В ДК Железнодорожников состоялся концерт, посвященный 70-летию Победы

а кто из "верхов" присутствовал на ауди и тайоте лэнд крузере? аж с тремя экипажами ДПСа. ироды...

Татьяна Чап 05 июля 2014 14:17 Национальный праздник с представлениями у костра по мотивам мордовской мифологии пройдет в Безенчукском районе

Только, что вокальный ансамбль "Песни России" вернулся с фестиваля. Впечатления не забываемые. Радость общения с творческими людьми переполняет душу! Спасибо всем организаторам фестиваля!

Фото на сайте

В Дубовом Умете прошел этнографический фестиваль

В Дубовом Умете прошел этнографический фестиваль

Наградили победителей фестиваля "Рожденные в сердце России"

Наградили победителей фестиваля "Рожденные в сердце России"

В с. Дубовый Умет прошел этнографический фестиваль "Волжские забавы"

В с. Дубовый Умет прошел этнографический фестиваль "Волжские забавы"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6