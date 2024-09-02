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Культура

Гости "ВолгаФест-2024" познакомились с "Теплыми сказками" от "Т Плюс"

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшую субботу, 31 августа, все желающие из числа посетителей фестиваля "ВолгаФест-2024" смогли своими руками смастерить разнообразные поделки на интерактивной площадке Самарского филиала "Т Плюс". В рамках ежегодного мероприятия энергетики познакомили горожан с литературно-этнографическим проектом "Теплые сказки".

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Так, юные гости фестиваля на площадке "Детского театра" услышали четыре истории — на русском, татарском, чувашском и мордовском (ерзя) языках, — вошедшие в сборник сказок, выпущенных "Т Плюс" в 2023 году. Чтецами выступили сотрудники Самарской библиотеки народов Поволжья и областного краеведческого музея им. Алабина.

Здесь же прошли творческие мастер-классы от энергетиков. Все желающие смогли сложить тюльпан (символ благополучия и возрождения в татарской культуре) в технике оригами, смастерить фигурку чувашской "Дюймовочки" — Пугане, а также сделать мордовский головной убор в технике аппликации.

Напомним, что "Теплые сказки" — социокультурный проект "Т Плюс", позволивший отыскать редкие и не издававшиеся прежде сказки. В итоге в книгу вошли 17 произведений коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании. Все они озвучены и доступны к прослушиванию на специальном сайте teplye-skazki.ru.

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