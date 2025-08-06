В селе Утевка пройдет фестиваль народной культуры и творчества

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Жителей Самарской области приглашают на фестиваль народной культуры и творчества "Утевский Подсолнух" (6+), который состоится 9 августа в 11:00 в селе Утевка на ул. Торговой, 13. Все гости фестиваля смогут погрузиться в калейдоскоп национальных традиций, истории и народного творчества Самарского края.

Фото: предоставлено организаторами