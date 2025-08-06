В селе Утевка пройдет фестиваль народной культуры и творчества

Жителей Самарской области приглашают на фестиваль народной культуры и творчества "Утевский Подсолнух" (6+), который состоится 9 августа в 11:00 в селе Утевка на ул. Торговой, 13. Все гости фестиваля смогут погрузиться в калейдоскоп национальных традиций, истории и народного творчества Самарского края.
Участников ждет невероятно насыщенная программа: зажигательные концерты народных коллективов, увлекательные конкурсы, интерактивные анимационные программы, колоритная ярмарка, познавательные выставки и, конечно же, увлекательные мастер-классы и творческие лаборатории.
Ключевые площадки фестиваля:
- "Национальный калейдоскоп", где можно познакомиться с многообразием обрядов и культур народов Самарской области;
- "Победить судьбу" — уникальная выставка творчества людей с ограниченными возможностями здоровья, а также посещение музея Г. Н. Журавлева с увлекательной интерактивной программой;
- "ПодСолнечная поляна" — настоящий рай для любителей подсолнечника: дегустация и выставка-продажа продукции, конкурс на лучший мед фестиваля;
- "Город мастеров" — здесь можно будет не только полюбоваться на уникальные изделия ручного творчества, но и принять участие в ремесленных мастер-классах;
- "Народные забавы" — площадка для веселья и активности: игры с детьми, а также национальные игры и забавы для всех возрастов;
- "Пир на весь мир", где всех гостей и участников фестиваля угостят разнообразными национальными блюдами.
В фестивале примут участие самодеятельные творческие коллективы; национальные культурные центры, музеи, дома творчества; художники, мастера-ремесленники, работающие в традиционных и современных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья; производители сельскохозяйственной продукции; индивидуальные предприниматели и предприятия торговли.
Последние комментарии
Жаль.
В какую цену будут пакетики с краской?)
а кто из "верхов" присутствовал на ауди и тайоте лэнд крузере? аж с тремя экипажами ДПСа. ироды...
Только, что вокальный ансамбль "Песни России" вернулся с фестиваля. Впечатления не забываемые. Радость общения с творческими людьми переполняет душу! Спасибо всем организаторам фестиваля!