16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В селе Утевка пройдет фестиваль народной культуры и творчества При поддержке "Тольяттиазота" в Самарской области открылась студия детского творчества В Самаре завершился X губернский фестиваль народного творчества "Рожденные в сердце России" Шопер, футболка или зонт? Показываем, какие сувениры можно привезти из Самарской области В Самаре пройдет чувашский фольклорный фестиваль "Кер сари"

Народное творчество Культура

В селе Утевка пройдет фестиваль народной культуры и творчества

УТЕВКА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жителей Самарской области приглашают на фестиваль народной культуры и творчества "Утевский Подсолнух" (6+), который состоится 9 августа в 11:00 в селе Утевка на ул. Торговой, 13. Все гости фестиваля смогут погрузиться в калейдоскоп национальных традиций, истории и народного творчества Самарского края.

Фото: предоставлено организаторами

Участников ждет невероятно насыщенная программа: зажигательные концерты народных коллективов, увлекательные конкурсы, интерактивные анимационные программы, колоритная ярмарка, познавательные выставки и, конечно же, увлекательные мастер-классы и творческие лаборатории.

Ключевые площадки фестиваля:

  • "Национальный калейдоскоп", где можно познакомиться с многообразием обрядов и культур народов Самарской области;
  • "Победить судьбу" — уникальная выставка творчества людей с ограниченными возможностями здоровья, а также посещение музея Г. Н. Журавлева с увлекательной интерактивной программой;
  • "ПодСолнечная поляна" — настоящий рай для любителей подсолнечника: дегустация и выставка-продажа продукции, конкурс на лучший мед фестиваля;
  • "Город мастеров" — здесь можно будет не только полюбоваться на уникальные изделия ручного творчества, но и принять участие в ремесленных мастер-классах;
  • "Народные забавы" — площадка для веселья и активности: игры с детьми, а также национальные игры и забавы для всех возрастов;
  • "Пир на весь мир", где всех гостей и участников фестиваля угостят разнообразными национальными блюдами.

В фестивале примут участие самодеятельные творческие коллективы; национальные культурные центры, музеи, дома творчества; художники, мастера-ремесленники, работающие в традиционных и современных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья; производители сельскохозяйственной продукции; индивидуальные предприниматели и предприятия торговли.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 24 июля 2015 13:19 Фестиваля "Ратное дело" в 2015 году не будет

Жаль.

Irina Anisimova 27 июня 2015 13:44 Фестиваль красок в Самаре перенесен с 27 июня на 1 августа

В какую цену будут пакетики с краской?)

Genry Pirat 29 апреля 2015 10:14 В ДК Железнодорожников состоялся концерт, посвященный 70-летию Победы

а кто из "верхов" присутствовал на ауди и тайоте лэнд крузере? аж с тремя экипажами ДПСа. ироды...

Татьяна Чап 05 июля 2014 14:17 Национальный праздник с представлениями у костра по мотивам мордовской мифологии пройдет в Безенчукском районе

Только, что вокальный ансамбль "Песни России" вернулся с фестиваля. Впечатления не забываемые. Радость общения с творческими людьми переполняет душу! Спасибо всем организаторам фестиваля!

Фото на сайте

В Дубовом Умете прошел этнографический фестиваль

В Дубовом Умете прошел этнографический фестиваль

Наградили победителей фестиваля "Рожденные в сердце России"

Наградили победителей фестиваля "Рожденные в сердце России"

В с. Дубовый Умет прошел этнографический фестиваль "Волжские забавы"

В с. Дубовый Умет прошел этнографический фестиваль "Волжские забавы"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31