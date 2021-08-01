Тамара Игноватова: "Мой основной принцип — научить детей любить свой край, знать свои корни"

Село Ширяево — уникальное место. Но не только благодаря своим историческим, культурным и природным особенностям. На ширяевской земле есть люди, которые наполняют смыслом все, что здесь происходит. Игноватова Тамара Ивановна делает народных кукол. Уже много лет по выходным она рассаживает их на крылечке, на завалинке домика Репина, размещает рядом на столике. Куклы ждут туристов, и каждый, кто берет их в руки, понимает, что это не просто сувенир.

Мы давно с ней знакомы, а так подробно разговорились впервые.

— Тамара Ивановна, сколько Вас знаю — всегда кукол мастерите. А по профессии Вы кто?

— Я педагог дополнительного образования. Преподаю народную куклу в школе для детей всех возрастов. 11 лет назад в городе Жигулевске я открыла некоммерческую организацию ремесленничества и туризма "Город мастеров". Изначально целью было делать выпуск сувениров наших мастеров, чтобы туристы, которые приедут в Ширяево, купили бы сувенир наш, а не китайского производителя. Хочется, чтобы приоритет был отдан нашим ремесленникам, чьи сувениры отражают нашу историю, наш национальный колорит.

— Расскажите о Вашей работе преподавателем, почему выбрали именно народные куклы?

— Мне важно, чтобы дети из кучи сувениров смогли разглядеть именно нашу куклу, ведь это отражение наших народных традиций. Издревле кукол делали из мочала, из лыка. Сейчас их достать труднее, поэтому что под рукой есть, из того и делаем.

— У Вас здорово получается совмещать педагогику и ремесленничество.

— Я педагог давно уже, с 18 лет.

— До того, как Вы начали делать кукол, вы педагогикой сначала занимались?

— Да. Я вообще педагог по жизни. Работаю с самыми разными возрастными группами — могут быть и первоклассники, и дети пятнадцати-шестнадцати лет. Даже с детсадовцами работаю. Я пошла в детский сад, учила детей завязывать узелочки. А когда я в старших классах вела эти кружки, у меня была такая цель, чтобы дети создали свой бизнес. Не все же могут учиться на пятерки, на четверки. Умение приобрести профессию, которая потом будет востребована — это вообще здорово.

— Для Вас изготовление кукол — это больше профессия, чем хобби?

— Сочетание хобби и профессии — это самый шик. У меня получилось, что плавно все переходит из одного в другое. Я счастливый человек, что могу этим заниматься и еще кого-то обучить.

— Каков сейчас спрос на куклы?

— Раньше, когда я только начинала, это был просто ажиотаж. Со временем очень многие люди стали заниматься этим промыслом, и нас, кукольниц, развелось много.

— Конкуренция?

— Это хорошо, когда конкуренция. Но, дело в том, что сейчас покупательская способность слабоватая немножко. Я думаю, это наладится. Все же хочется, чтобы люди разбирались, чем они наполняют свой дом. Ведь то, что на поток поставлено, это без души сейчас. Когда мастер вкладывает в куколку всю свою душу, он их не штампует. У него это штучный товар. Этот сувенир уже несет в себе теплоту рук мастера.

— Что Вы чувствуете, когда куклу изготавливаете?

— Не могу даже точно сказать, что я чувствую… Я просто отдыхаю. Если сказать, как молодежь по сленгу — это просто балдеж! Я вот делаю куклы, и я от этого до такой степени получаю удовольствие… Поэтому, когда моих кукол берут в руки, говорят: "Тамара Ивановна, у вас куклы излучают тепло".

— Расскажите об одной из своих кукол.

— Вот эта кукла — "Кубышка-травница". Это народная кукла. Ее издревле делали оберегом на здоровье. Она наполнена нашими травами, которые мы собирали в экологической зоне и высушивали под навесом. Кукла изображена пышногрудой — это со старых времен символизирует то, что она может продолжить род, выкормить детей. Это главное. Каждый вид куклы уникален, они все изготавливаются по-разному. Сейчас очень много кукольниц, и они свои изделия позиционируют народными куклами. А на самом деле, там столько уже всего наляпано… Когда я смотрю на эти куклы, мне даже за державу обидно, что ли. Надо соблюдать тонкости изготовления, углубляться в историю. Хотя бы визуально.

— Есть ли у вас свои профессиональные секреты, которые помогают вам?

— Мне никто не помогает. Учу своих учеников — они делают, у них есть свое что-то. Делают мои ученики кукол и рассказывают, что у меня вот такая-то получилась, а такую я подарил. Один мальчик у меня в 9 классе учился, делал кукол и продавал. Я ему говорю: "Рома, тебе сначала надо научиться хорошо их делать. Не торопись продавать", — но ему очень важно было заработать. Я считаю, что это неплохо, когда ребята учатся зарабатывать. Ведь Ширяево позиционируется как туристический центр, к нам будет много туристов приезжать. Это может стать профессией детей — они могут делать кукол на продажу, или скооперироваться в артель.

— У Вас есть ученики, а был ли у Вас учитель?

— В очень далекой древности (смеется) меня бабушка учила делать кукол. Мы придем к ней, внучата, пять-шесть девчонок. Она нам накрутит куклы из платков своих, и мы нянчимся. Видимо, вот оттуда еще пришла любовь к народным куклам. Конечно, мне покупали и другие — мама дарила мне германские куклы, очень красивые, я с удовольствием с ними играла. Но любовь к этим народным, лоскутным, тряпичным куклам у меня оттуда еще осталась. Я всю жизнь это развиваю. Делаю куклы по заказу — например, на чайник, чаепитие раньше ведь было целым ритуалом.

— Были ли у Вас интересные, быть может, мистические случаи, связанные с куклами?

— Наверное нет, если говорить о мистических. Я свои куклы позиционирую не как обереговые, потому что это в первую очередь наше народное творчество. Я взяла тряпочку, лоскутик, создала с любовью куколку — это не значит, что эта кукла поможет быть всю жизнь вместе, родить ребенка здорового или здоровье сохранить. Это просто наша культура, а там — как хотите.

— Есть ли у Вас основной жизненный принцип?

— Мой основной принцип — научить детей любить свою родину, свой край, истоки. Знать свои корни. Это у меня самое главное в жизни.

— Важно ли мечтать для творческого человека?

— У меня понятие "мечта" — это лежать на диване, ничего не делать. Я не мечтатель, я практик. Нужно не просто сидеть и мечтать, что кто-то за тебя сделает, а брать самому и делать.

— И напоследок. Вы работаете с детьми — что Вы можете пожелать им?

— Самое важное — развивать в себе трудолюбие, любовь к Родине. Сейчас такой поток информации, грязи с телевизора льется, и нужно избирательно относиться к тому, что ты делаешь, смотришь, читаешь, любишь. Нужно взращивать в себе любовь не только к своей Родине, но и к родителям, сверстникам. Не просто жить как многие живут, что даже друг друга не знают. Раньше игры в эти куклы объединяли, как и многие народные игры. Мне хотелось бы, чтобы дети, которые потом будут кого-то еще обучать, все-таки возвращались к своим истокам. Из этого и следует любовь.