В Ширяево пройдет фестиваль "Колыбель ремесел"

В субботу, 12 июня, в Историко-музейном комплексе Ширяево состоится фестиваль "Колыбель ремесел".

Программу фестиваля откроет выставка тематической коллекции работ члена Творческого союза художников России, мастера декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Самарской области Сергея Плеханова и мастеров студии художественной резьбы по дереву "Золотые Узоры".

Также гостей праздника ждут выступление гусляра Виктора Читаева, тематические экскурсии, мини-ярмарки и мастер-классы.

Начало в 12:00. Вход свободный. Стоимость участия во всех мастер-классах - 200 рублей.

Для жителей и гостей Самары предусмотрен трансфер (стоимость и время отправления можно уточнить по телефонам: /846/ 333-46-50, 332-05-64), количество пассажирских мест ограниченно.