В Ширяево пройдет фестиваль "Колыбель ремесел"

В субботу, 12 июня, в Историко-музейном комплексе Ширяево состоится фестиваль "Колыбель ремесел".
Программу фестиваля откроет выставка тематической коллекции работ члена Творческого союза художников России, мастера декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Самарской области Сергея Плеханова и мастеров студии художественной резьбы по дереву "Золотые Узоры".
Также гостей праздника ждут выступление гусляра Виктора Читаева, тематические экскурсии, мини-ярмарки и мастер-классы.
Начало в 12:00. Вход свободный. Стоимость участия во всех мастер-классах - 200 рублей.
Для жителей и гостей Самары предусмотрен трансфер (стоимость и время отправления можно уточнить по телефонам: /846/ 333-46-50, 332-05-64), количество пассажирских мест ограниченно.
Последние комментарии
Жаль.
В какую цену будут пакетики с краской?)
а кто из "верхов" присутствовал на ауди и тайоте лэнд крузере? аж с тремя экипажами ДПСа. ироды...
Только, что вокальный ансамбль "Песни России" вернулся с фестиваля. Впечатления не забываемые. Радость общения с творческими людьми переполняет душу! Спасибо всем организаторам фестиваля!