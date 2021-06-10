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Народное творчество Культура

В Ширяево пройдет фестиваль "Колыбель ремесел"

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 июня, в Историко-музейном комплексе Ширяево состоится фестиваль "Колыбель ремесел".

Программу фестиваля откроет выставка тематической коллекции работ члена Творческого союза художников России, мастера декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Самарской области Сергея Плеханова и мастеров студии художественной резьбы по дереву "Золотые Узоры".

Также гостей праздника ждут выступление гусляра Виктора Читаева, тематические экскурсии, мини-ярмарки и мастер-классы.

Начало в 12:00. Вход свободный. Стоимость участия во всех мастер-классах - 200 рублей.

Для жителей и гостей Самары предусмотрен трансфер (стоимость и время отправления можно уточнить по телефонам: /846/ 333-46-50, 332-05-64), количество пассажирских мест ограниченно.

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