В Самаре завершился зональный тур корпоративного фестиваля "Факел" ПАО "Газпром"

Во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого в Самаре состоялась церемония закрытия зонального тура X корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром".

На сцене фестиваля за три конкурсных дня выступило 1000 участников, которые представили 150 номеров. Победителей и призеров в фольклоре, вокальном, хореографическом, инструментальном, эстрадно-цирковом и оригинальном жанрах наградили члены жюри и оргкомитет фестиваля. Также названы финалисты конкурса "Юный художник", который на этот раз был посвящен 20-летию корпоративного фестиваля. Заместитель председателя Межрегиональной профсоюзной организации "Газпром профсоюз", член Оргкомитета Павел Фадеичев вручил специальные награды самому взрослому и самым юным участникам фестиваля.

"Этот фестиваль — соревнование только по форме. Его истинная цель не в том, чтобы определить, кто лучше — он призван сделать лучше всех нас! Здесь переплетено огромное количество талантов, коллективов, регионов. И все мы — это Газпром, — подчеркнул Заместитель Председателя Правления — начальник Департамента ПАО "Газпром" Сергей Куприянов, приветствуя участников. - Неслучайно конкурсные номера этого отборочного этапа оценивало не только профессиональное жюри, но и все работники Группы Газпром. Всего в голосовании в приложении "ГИД" приняло участие более 35 тысяч человек". Сергей Куприянов вручил специальный приз — путевку в финал, по итогам голосования пользователей в приложении "ГИД" ансамблю эстрадного танца "Незабудка" (ООО "Газпром трансгаз Ставрополь").

Сергей Куприянов

Первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов вручил специальный приз от Самарской области фольклорной исполнительнице Ольге Репетуновой (ООО "Газпром межрегионгаз"). Руководитель Оргкомитета по проведению фестиваля "Факел", заместитель начальника Департамента ПАО "Газпром" Роман Сахартов вручил специальный приз за высокий уровень организации зонального тура коллективу ООО "Газпром трансгаз Самара".

О закрытии зонального тура Х юбилейного корпоративного фестиваля ПАО "Газпром" объявил генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин.

"Мы с командой "Газпром трансгаз Самара" благодарны руководству ПАО "Газпром" и Оргкомитету за то, что именно Самара стала площадкой для проведения фестиваля. "Факел" объединил нас. "Факел" подарил нам волшебную красоту искусства", — подчеркнул он.

Финал X корпоративного фестиваля ПАО "Газпром" состоится в мае 2025 года. В нем примут участие лучшие артисты зональных туров в Самаре и Бишкеке.