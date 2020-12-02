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Народное творчество Культура

2 и 3 декабря пройдут мастер-классы фестиваля "Рожденные в сердце России"

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 2 и 3 декабря пройдут мастер-классы в рамках просветительской программы VII фестиваля "Рожденные в сердце России" (6+).

Мастер-классы пройдут в прямом эфире на официальном сайте ГБУК "Агентство социокультурных технологий". Для участия необходимо пройти по ссылке.

Программа:

2 декабря, 11:00 — "Класс-концерт как форма практического показа". Ведущий: Татьяна Андреева, член жюри фестиваля самодеятельного, член экспертного совета министерства культуры Самарской области по присвоению, подтверждению и снятию званий "Народный самодеятельный коллектив", "Образцовый художественный коллектив", "Народная самодеятельная студия".

2 декабря, 15:00 — "Учебный тренинг в театральном классе". Ведущий: Виктор Михайлов, преподаватель театрального отделения Самарского областного училища культуры и искусств.

3 декабря, 15:00 — "Основы вокальной работы с народно-певческим коллективом". Ведущий: Наталия Бикметова, профессор, кандидат искусствоведения, лауреат Гран-при всероссийских конкурсов исполнителей народной песни.

3 декабря, 16:30 — "Элементы хорового театра в работе с академическим хором". Ведущий: Ирина Горбунцова, член жюри фестиваля, член экспертного совета министерства культуры Самарской области по присвоению, подтверждению и снятию званий "Народный самодеятельный коллектив", "Образцовый художественный коллектив", "Народная самодеятельная студия".

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