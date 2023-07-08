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Власть и политика

21 июля в Самарской области откроется Молодежный форум "iВолга-2023"

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в 11 раз пройдет Молодежный форум "iВолга-2023". Он будет функционировать как в офлайн, так и онлайн форматах.

С 21 по 29 июля палаточный лагерь развернется на Мастрюковской поляне. В очном формате форума примут участие 2 тыс. резидентов из регионов Приволжского федерального округа, а также делегации из других субъектов Российской Федерации. На Фестивальной поляне будет разбит палаточный лагерь, установлены шатровые конструкции.

Следить за главными новостями Форума можно на сайте, в официальной группе "ВКонтакте" и в Telegram-канале.

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