21 июля в Самарской области откроется Молодежный форум "iВолга-2023"

В Самарской области в 11 раз пройдет Молодежный форум "iВолга-2023". Он будет функционировать как в офлайн, так и онлайн форматах.
С 21 по 29 июля палаточный лагерь развернется на Мастрюковской поляне. В очном формате форума примут участие 2 тыс. резидентов из регионов Приволжского федерального округа, а также делегации из других субъектов Российской Федерации. На Фестивальной поляне будет разбит палаточный лагерь, установлены шатровые конструкции.
Следить за главными новостями Форума можно на сайте, в официальной группе "ВКонтакте" и в Telegram-канале.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...