Культура

В Самарской области пройдет фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий "АРТиКУЛ"

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 6 сентября, в 15:00, в Кинеле (ул. Ново-Садовая/Молодогвардейская, территория озера Ладное) пройдет Всероссийский фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий "АРТиКУЛ".

Ежегодный форум вновь соберет представителей самых актуальных течений: танцоров, граффитистов, киберспортсменов, дизайнеров, фотографов, видеографов, режиссеров и музыкантов.

Фестиваль "АРТиКУЛ" — большая творческая онлайн и офлайн-площадка, на которой можно заявить о себе, став участником конкурсной программы для представителей разных молодежных направлений.

"Это яркий уличный  фестивальный день с развлекательными, интерактивными, образовательными и творческими площадками для участников и зрителей, — рассказал директор Агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин. — Задача фестиваля — объединить в единое культурное пространство уникальные творческие истории представителей талантливой российской молодежи, дать возможность молодым проявить себя, найти единомышленников среди других участников, зрителей и членов жюри. Не просто отметить и наградить лучших и сильнейших, а познакомить их для дальнейших творческих коллабораций".

Тема фестиваля 2025 года: "Мой путь" — участники будут бороться не только за звание лауреатов, но и за специальные образовательные сертификаты, которые можно направить на обучение и развитие в своем творческом направлении. Свою малую родину на "АртиКУЛе" представляют ребята из Самарской, Саратовской, Волгоградской, Калужской областей, Республик Татарстан, Башкортостан, Бурятия и Ханты-Мансийского автономного округа — Югра.

Конкурсная программа включает четыре основных трека ("Исполнительное искусство", "Арт-индустрии", "Кинопроизводство", "Цифровые индустрии") со множеством номинаций для реализации творческих амбиций. Гости фестиваля увидят и оценят выступления молодежных танцевальных коллективов и музыкальных групп; побывают на площадке граффити и фестивале красок; выберут лучшие  презентации фотографов, видеографов и дизайнеров; узнают о модных тенденциях от современных молодых дизайнеров, сделают селфи в фотозонах и отыщут в себе таланты во время образовательного интерактива. Трек "Цифровые индустрии" представит номинации "Киберспорт" и "Графический дизайн" и "Нейросети".

Самые ценные призы для участников — специальные образовательные сертификаты на развитие таланта. Такие сертификаты могут достаться тем, кто своими выступлениями и проектами докажут зрителям и членам жюри, что им необходима поддержка для развития в своем направлении.

Сертификаты можно направить на оплату обучения, мастер-классов, повышение квалификации.
Помимо конкурсной программы, фестиваль решает важные социальные задачи: помогает развивать общественные пространства, пропагандирует здоровый образ жизни, помогает молодым уверенно вписать свое имя во всероссийскую культурную повестку.

Первый фестиваль прошел в 2017 году. Пять лет он был в статусе областного, а в 2022 г. стал всероссийским. Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Самарской области.  

