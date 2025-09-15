В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Ирины Ланг

В среду, 17 сентября в 19:00 в зале лектория культурного центра "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Здесь и сейчас" (12+) самарской художницы Ирины Ланг. В экспозиции представят серию натюрмортов, арт-объектов и инсталляций, созданных специально для проекта.

Проект "Здесь и сейчас" — размышление художницы на тему существования современного человека в повседневности, сохранения культурного кода и своей личной идентичности. Центральная идея выставки: настоящее не в событиях, а в мелочах, и только искусство — будь то живопись или слово — способно их проявить, освятить, вернуть нам, как утерянную родину.

На полотнах, выполненных в традиционной технике маслом, изображены привычные предметы быта: чашки с недопитым чаем, фрукты, цветы — все то, что окружает нас на протяжении дня, и что мы подчас не замечаем.

"Натюрморт — мой проводник в мир чувств, где соединяются впечатления, радость от каждого дня и личная история", — говорит Ирина Ланг.

Объекты на картинах — не просто предметы быта. Они становятся суммой множества разных событий, носителями переживаний, воспоминаний и ассоциаций, выходят за рамки своего первоначального функционального назначения, превращаясь в символы личной истории.

Важным дополнением на открытии выставки станет современная поэзия в исполнении Анны Колыга. Стихи превращаются в параллельный художественный язык, фиксирующий незаметное и раскрывающий ту же глубину повседневной жизни, которую исследуют картины. Визуальное и вербальное вступят в диалог, усиливая друг друга.

Ирина Ланг — выпускница Самарского архитектурно-строительного университета по специальности "Градостроительство". Последние 15 лет занимается художественной практикой, а также развивает образовательные проекты (при собственной мастерской основала студию "АртЧердак"). Работает преимущественно в жанрах пейзажа, натюрморта и цветочных композиций. Произведения художницы участвовали в групповых выставках в России, Казахстане, Турции, Китае, Великобритании и ОАЭ.

Выставка продлится до конца сентября. Вход свободный.