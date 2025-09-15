16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В музее Рязанова пройдет творческая встреча с куратором программ кинофестиваля VOICES Сергеем Дешиным В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Ирины Ланг В "ЗИМ Галерее" на День города выступит Фефа В Самару на два месяца привезут картину Репина "Бурлаки на Волге" В "ЗИМ Галерее" расскажут, был ли фон Вакано австрийским шпионом

Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Ирины Ланг

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 17 сентября в 19:00 в зале лектория культурного центра "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Здесь и сейчас" (12+) самарской художницы Ирины Ланг. В экспозиции представят серию натюрмортов, арт-объектов и инсталляций, созданных специально для проекта.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Проект "Здесь и сейчас" — размышление художницы на тему существования современного человека в повседневности, сохранения культурного кода и своей личной идентичности. Центральная идея выставки: настоящее не в событиях, а в мелочах, и только искусство — будь то живопись или слово — способно их проявить, освятить, вернуть нам, как утерянную родину.

На полотнах, выполненных в традиционной технике маслом, изображены привычные предметы быта: чашки с недопитым чаем, фрукты, цветы — все то, что окружает нас на протяжении дня, и что мы подчас не замечаем.

"Натюрморт — мой проводник в мир чувств, где соединяются впечатления, радость от каждого дня и личная история", — говорит Ирина Ланг.

Объекты на картинах — не просто предметы быта. Они становятся суммой множества разных событий, носителями переживаний, воспоминаний и ассоциаций, выходят за рамки своего первоначального функционального назначения, превращаясь в символы личной истории.

Важным дополнением на открытии выставки станет современная поэзия в исполнении Анны Колыга. Стихи превращаются в параллельный художественный язык, фиксирующий незаметное и раскрывающий ту же глубину повседневной жизни, которую исследуют картины. Визуальное и вербальное вступят в диалог, усиливая друг друга.

Ирина Ланг — выпускница Самарского архитектурно-строительного университета по специальности "Градостроительство". Последние 15 лет занимается художественной практикой, а также развивает образовательные проекты (при собственной мастерской основала студию "АртЧердак"). Работает преимущественно в жанрах пейзажа, натюрморта и цветочных композиций. Произведения художницы участвовали в групповых выставках в России, Казахстане, Турции, Китае, Великобритании и ОАЭ.

 Выставка продлится до конца сентября. Вход свободный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5