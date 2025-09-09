В "ЗИМ Галерее" расскажут, был ли фон Вакано австрийским шпионом

В четверг, 11 сентября, в 19:00, в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Шпионы и пиво" (16+). Историк, фотограф и кинодокументалист Инга Пеннер расскажет об одном из самых громких скандалов начала ХХ века — обвинении "пивных королей" Самары в шпионаже.

Альфред и Владимир фон Вакано — ловкие агенты австрийской разведки, долгие годы водившие за нос доверчивых самарцев, или жертвы шпиономании и завистливых местных купцов, которые не смогли простить успех чужакам? Инга Пеннер провела собственное расследование, опираясь исключительно на исторические факты и уникальные документы государственного архива.

На лекции "Шпионы и пиво" (18+) историк, фотограф и кинодокументалист расскажет не только о деле отца и сына Вакано. Гости галереи также узнают, чем Самара в начале ХХ века привлекала шпионов со всех концов света, под каким прикрытием работали иностранные разведчики и где устраивали конспиративные встречи, кто писал доносы в самарскую жандармерию на тех, "кто грешен в шпионстве" и многое другое.

В конце лекции каждый слушатель сможет составить собственное мнение о виновности или невиновности фон Вакано и сам вынесет вердикт по делу "пивных королей" Самары.

Вход свободный.