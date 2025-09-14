Союза художников России представит в Самаре выставку "Влечение"

Во вторник, 16 сентября, в 18:00, в выставочном зале Союза художников России откроется выставка "Влечение" (16+).

Выставка "Влечение" — это попытка художников порассуждать о своем влечении, что движет художником и мастером в создании творческой работы. Это личный взгляд творца на мир и его устройство.

В экспозицию вошли работы девяти авторов: Андрей Березин (живопись), Юлия Кузнецова (живопись), Елена Макеева (живопись), Анна Сливкова (живопись), Алла Шахматова (живопись), Наталья Шепелева (живопись), Дина Богусонова (горячая эмаль, живопись), Алиса Самаринкина (керамика), Ольга Нестерова (текстильные корсеты).

"Любое движение в нашей жизни, любое побуждение к действию, инстинктивное желание или осознанная деятельность — все это особого рода стремление, влечение. Наши желания, заставляющие нас двигаться в определенном направлении, могут быть активными или хрупкими, постоянными или мимолетными. Но так или иначе, именно они организуют нашу жизнь. Векторы этих желаний многообразны и обладают разной степенью стабильности и напористости. Влечение изменчиво и преходяще; оно может быть чувственным и романтическим, эстетическим или платоническим и, конечно, сексуальным.

Это и тяготение к традициям (к русской культуре или восточной), и увлеченность городом, рекой или морем, музыкой, изысканными винтажными вещами, творчеством или творческими личностями. И, конечно, самое активное и всеопределяющее влечение — это влечение человека к человеку, мужчины к женщине, женщины к мужчине. Любой человек, активно существующий в этом мире, во что-то вовлечен, и независимо от того, к творческой или технической сфере он принадлежит, сможет назвать свое главное влечение", — рассказывают оранизаторы.

Выставка продлится до 11 октября.