Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" на День города выступит Фефа

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 13 сентября, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет концерт (18+) самарской певицы Фефы в сопровождении музыкантов Ивана Потанцева и Павла Скитева. Выступление приурочено к празднованию Дня города. Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Фефа — самарская исполнительница и автор песен. Ее творчество подчеркнуто жизнерадостно. В нем прослеживается трепетное отношение к слову, любовь к образному языку и интересным рифмам.

В своих песнях Фефа рассуждает о поиске пути, о волжской идентичности, о взаимодействии с окружающим миром и волшебности простых вещей. А ее песню "Волжский вайб" называют неофициальным гимном "города-курорта".

В "ЗИМ Галерее" к поющей и играющей на гитаре Фефе присоединятся перкуссионист Иван Потанцев и бас-гитарист Павел Скитев.

