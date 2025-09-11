В "ЗИМ Галерее" на День города выступит Фефа

В субботу, 13 сентября, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет концерт (18+) самарской певицы Фефы в сопровождении музыкантов Ивана Потанцева и Павла Скитева. Выступление приурочено к празднованию Дня города. Вход свободный.
Фефа — самарская исполнительница и автор песен. Ее творчество подчеркнуто жизнерадостно. В нем прослеживается трепетное отношение к слову, любовь к образному языку и интересным рифмам.
В своих песнях Фефа рассуждает о поиске пути, о волжской идентичности, о взаимодействии с окружающим миром и волшебности простых вещей. А ее песню "Волжский вайб" называют неофициальным гимном "города-курорта".
В "ЗИМ Галерее" к поющей и играющей на гитаре Фефе присоединятся перкуссионист Иван Потанцев и бас-гитарист Павел Скитев.
