Музей Рязанова анонсировал темы первых занятий киношколы "Больше, чем кино"

В субботу, 4 октября, музей Эльдара Рязанова запускает занятия нового сезона киношколы "Больше, чем кино: форма и история" (16+). Общая программа разделена на два семестра. Первый называется "Форма кино", состоит из 6 занятий и продлится до конца 2025 года. Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Первое занятие пройдет 4 октября в 17:00. Тема встречи — "Почему кино это (не) искусство? Форма кино против формы художественной" (16+).
Когда и почему кино начали воспринимать как искусство? Сегодня этот вопрос удивляет: говоря о кино, мы всегда подразумеваем, что речь идет об эстетическом опыте. Но на заре рождения кинематографа восприятие новой технологии было иным — более сложным и неоднозначным, чем сегодня.
Почему классической эстетике нечего было сказать о новом медиуме? Кто впервые заговорил о кино в терминах теории искусства? Как кино изменило представление о классическом искусстве? И почему даже сегодня вопрос "является ли кино искусством" должен быть воспринят всерьез? Первая встреча будет посвящена ответам на эти вопросы.
Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.
Второе занятие пройдет 18 октября (суббота) в 17.00. Тема встречи — "О чем молчит рассказчик: кино как история" (16+).
Кино родилось немым, но с первых же своих образов устремилось рассказывать истории. Говорим "фильм" — подразумеваем рассказ, изложенный посредством движущихся картинок. Смотрим "кино" — и будто читаем книгу, следим за жизнями героев, жаждем узнать, чем все кончится. Но что если рассказывать истории — вовсе не предназначение кино, а ошибочная тропа, на которую однажды свернули кинематографисты?
Вторая встреча посвящена рассмотрению нарративных стратегий кино, прояснению роли сценариста в создании фильмов, влиянии литературы на кино, обзору феномена кино-экранизация и ответу на вопрос: почему в какой-то момент кино разучилось рассказывать истории?
Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.
Также в музее напомнили, что до 4 октября можно приобрести абонемент на 6 занятий программы "Форма кино" за 1800 рублей.
