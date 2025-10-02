В галерее "Заварка" объявили о закрытии выставки "Здесь осталось детство"

В пятницу, 10 октября, пройдет закрытие выставки "Здесь осталось детство" (12+). Проект работает в музее-галерее "Заварка" с 30 апреля и посвящен военному детству.

Выставка воссоздает образ уплотненного города 1941–1945 годов и погружает зрителей в исторические события Куйбышева времен Великой Отечественной войны. Экспозиция построена на воспоминаниях жителей бывшего дома Маштакова, детство которых пришлось на военное время, а также жителей домов на близлежащих улицах. Их чувства, настроения, эмоции, представления о событиях на фронте и в тылу дают возможность узнать, из чего складывалась детская повседневность города, как дети пытались сохранить детство и как в одночасье становились взрослыми. Истории представлены в виде семейных фотоархивов, видео- и аудиоинтервью.

На закрытии пройдет заключительная кураторская экскурсия (12+), которую проведет старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров. Начало мероприятия — 18.30.

Посетители услышат рассказ о повседневной жизни города 1941–1945 годов, увидят редкие фотографии, предметы и документы. Узнают о быте коммунальных квартир, об уплотнении, о том, как дети, пережившие эти трудности, становились взрослее и какой отпечаток эти события оставили на их жизни. Также экскурсанты смогут порассуждать о том, как сохранялся детский мир, проанализировать фотографии военного времени и открыть для себя воспоминания детей войны.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.