16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мурал граффити-художника из Самарской области — в числе победителей окружного фестиваля "ФормAРТ" Жилые дома на проспекте Масленникова признали памятниками архитектуры Музей Рязанова анонсировал темы первых занятий киношколы "Больше, чем кино" Кинорежиссер Аскар Бисембин: "В Самарской области за нас решают все оргвопросы по съемкам" Выставка Ольги Абраменковой "Я пришел, чтобы жить" открылась в Самаре при поддержке "Глобал Вижн"

Культура

Мурал граффити-художника из Самарской области — в числе победителей окружного фестиваля "ФормAРТ"

КИРОВ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мурал "Хлеб и сталь Победы" граффити-художника из Самарской области — в числе победителей окружного фестиваля "ФормAРТ", посвященного защитникам Отечества.

Фото: предоставлено пресс-службой полпреда президента в ПФО

25 сентября 2025 года в рамках торжественной церемонии закрытия фестиваля "ФормАРТ" наградили лучших граффити-художников Приволжского федерального округа.

В течение трех дней участники окружного финала создавали масштабные арт-объекты в парке имени Кирова, посещали лекции по современному искусству и профессиональному развитию, а также знакомились с культурным наследием Кировской области.

Традиционно определение победителя фестиваля включало народное и экспертное голосование. В церемонии награждения, которая состоялась в Галерее Прогресса, принял участие заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

По итогам голосования лучшей стала работа Александра Попова "Ждет" из Республики Татарстан. Второе место заняла Ангелина Волкова с работой "Хранитель памяти" из Республики Мордовия. Решением организационного комитета сразу 2 художника закрыли тройку лидеров — Кирилл Зырянов из Самарской области с работой "Хлеб и сталь Победы" и Кирилл Ильин из Республики Башкортостан с работой "Всадники".

"Хлеб и сталь победы" посвящена трудовому подвигу жителей Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны. В июле при содействии Самарских студенческих отрядов мурал появился на одном из объектов в Новокуйбышевске и уже стал новым культурным символом города.

Победителям и призерам вручены гранты на творческое развитие от 100 до 200 тысяч рублей. Также в этом году совместно с PRIFO проводилось голосование в номинации "Победитель в сети". Среди финалистов фестиваля подписчиками телеграм-канала была выбрана лучшая работа — "Дорога домой" художника Ильи Крылова из Саратовской области.

Ярким завершением фестиваля стали творческие номера и интерактивы с участниками. Фестиваль "ФормAРT" проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах ПФО с помощью искусства граффити.

Организаторами являются аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО, НКО "Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе", правительство Кировской области, органы государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Фото на сайте

В Самаре прошел ВолгаФест-2025: фоторепортаж

В Самаре прошел ВолгаФест-2025: фоторепортаж

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5