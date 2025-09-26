Мурал граффити-художника из Самарской области — в числе победителей окружного фестиваля "ФормAРТ"

Мурал "Хлеб и сталь Победы" граффити-художника из Самарской области — в числе победителей окружного фестиваля "ФормAРТ", посвященного защитникам Отечества.

25 сентября 2025 года в рамках торжественной церемонии закрытия фестиваля "ФормАРТ" наградили лучших граффити-художников Приволжского федерального округа.

В течение трех дней участники окружного финала создавали масштабные арт-объекты в парке имени Кирова, посещали лекции по современному искусству и профессиональному развитию, а также знакомились с культурным наследием Кировской области.

Традиционно определение победителя фестиваля включало народное и экспертное голосование. В церемонии награждения, которая состоялась в Галерее Прогресса, принял участие заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

По итогам голосования лучшей стала работа Александра Попова "Ждет" из Республики Татарстан. Второе место заняла Ангелина Волкова с работой "Хранитель памяти" из Республики Мордовия. Решением организационного комитета сразу 2 художника закрыли тройку лидеров — Кирилл Зырянов из Самарской области с работой "Хлеб и сталь Победы" и Кирилл Ильин из Республики Башкортостан с работой "Всадники".

"Хлеб и сталь победы" посвящена трудовому подвигу жителей Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны. В июле при содействии Самарских студенческих отрядов мурал появился на одном из объектов в Новокуйбышевске и уже стал новым культурным символом города.

Победителям и призерам вручены гранты на творческое развитие от 100 до 200 тысяч рублей. Также в этом году совместно с PRIFO проводилось голосование в номинации "Победитель в сети". Среди финалистов фестиваля подписчиками телеграм-канала была выбрана лучшая работа — "Дорога домой" художника Ильи Крылова из Саратовской области.

Ярким завершением фестиваля стали творческие номера и интерактивы с участниками. Фестиваль "ФормAРT" проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах ПФО с помощью искусства граффити.

Организаторами являются аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО, НКО "Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе", правительство Кировской области, органы государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.