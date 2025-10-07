В Большом театре вручили награды лауреатам премии "Пушкинская карта. Премия"

В пятницу, 3 октября, в Бетховенском зале Большого театра состоялась II Церемония награждения премии "Пушкинская карта. Премия". Лауреатами стали учреждения культуры и регионы, внесшие наибольший вклад в развитие программы "Пушкинская карта" в 2024 году.

Церемония прошла в театрализованном формате. Фойе Бетховенского зала превратилось в арт-салон, где гостей развлекали художники-портретисты и каллиграфы, создававшие памятные открытки. В ходе церемонии артисты Большого театра исполнили знаменитые арии, а актеры Московского драматического театра им. А. С. Пушкина прочитали стихи великого поэта. Ведущими церемонии выступили известные российские актеры Евгения Леонова и Николай Рысев.

Победителей определяли в 20 номинациях, среди которых: театры, концертные площадки, музеи, библиотеки, образовательные организации, дома культуры, организации кинопоказа, а также регионы, наиболее успешно реализующие программу.

Генеральным партнером II Церемонии награждения премии выступил банк ВТБ, который с 1 января 2026 г. станет оператором программы "Пушкинская карта".