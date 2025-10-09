16+
Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" расскажут, что писали в прессе США о Куйбышеве времен войны

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 15 октября, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Куйбышев в прессе США 1941–1945 годов" (12+). Ее прочитает доктор исторических наук, проректор по научно-исследовательской работе Самарского государственного социально-педагогического университета Сергей Буранок.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Ровно 84 года назад, 15 октября 1941 года вышло постановление Государственного комитета обороны "Об эвакуации столицы СССР города Москвы". Вместе с президиумом Верховного Совета СССР, Народными комиссариатами, правительственными и партийными организациями в Куйбышев эвакуировали дипломатические миссии и иностранных журналистов.

Куйбышев стал не только военной столицей страны, но и одним из новых центров международной и дипломатической жизни СССР. Иностранные миссии и журналисты оставили о городе на Волге воспоминания, мемуары и многочисленные статьи в газетах 1941–1945 годов.

"Из-за угрозы захвата Москвы русские переносят столицу в Куйбышев, — писал корреспондент Washington Post в статье "Военная столица СССР" 21 октября 1941 года. — Город находится в одноименной области. Она простирается по обеим сторонам восточной петли Волги в месте слияния с рекой Самарой. Здесь долгие холодные зимы, полные снежных бурь…".

На лекции самарский историк, автор монографии "Куйбышев — запасная столица СССР: образ города в англо-американском обществе" (12+) Сергей Буранок расскажет, каким увидели наш город репортеры из США, как описывали его историю, экономику и культуру.

Вход свободный.

