Самарский облсуд вынес новый приговор Сергею Шатило за картельный сговор

В четверг, 15 июля, Самарский областной суд вынес приговор Сергею Шатило, которого обвиняли в картельном сговоре.
Напомним, фигурантами уголовного дела были семь человек, в том числе бывший замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян.
По версии следствия, Сергей Шатило сговорился с конкурентом ради сохранения высокой цены контракта, заключенного с областным минздравом на поставку и обслуживание медицинского оборудования, на 768 млн рублей.
31 июля 2019 г. Шатило по этому делу приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Альберт Навасардян получил три года колонии и двухлетний запрет на работу на руководящих должностях в медицине. Однако приговор суда, ставший первым в стране по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"), обжаловали и защита, и обвинение. В июле 2020 г. его отменили, а дело направили на пересмотр. Впоследствии это решение также отменили и приговор вернули на новое рассмотрение в облсуд.
В итоге 15 июля Самарский областной суд заменил Сергею Шатило тот же срок (3,6 года) на условный и снял арест с имущества осужденных. Альберту Навасардяну также дали условный срок - в 2,6 года (вместо 3 лет колонии по первому приговору).
Также напомним, что 28 июня 2021 г. Октябрьский райсуд Самары признал бизнесмена Сергея Шатило виновным в покушении на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. По версии следствия, в 2015 и 2016 гг. Шатило незаконно продал незарегистрированное медицинское оборудование общей стоимостью 150 млн руб. в больницу им. Пирогова и перинатальный центр больницы им. Середавина.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!