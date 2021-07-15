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Суды Происшествия

Самарский облсуд вынес новый приговор Сергею Шатило за картельный сговор

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 июля, Самарский областной суд вынес приговор Сергею Шатило, которого обвиняли в картельном сговоре.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, фигурантами уголовного дела были семь человек, в том числе бывший замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян.

По версии следствия, Сергей Шатило сговорился с конкурентом ради сохранения высокой цены контракта, заключенного с областным минздравом на поставку и обслуживание медицинского оборудования, на 768 млн рублей.

31 июля 2019 г. Шатило по этому делу приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Альберт Навасардян получил три года колонии и двухлетний запрет на работу на руководящих должностях в медицине. Однако приговор суда, ставший первым в стране по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"), обжаловали и защита, и обвинение. В июле 2020 г. его отменили, а дело направили на пересмотр. Впоследствии это решение также отменили и приговор вернули на новое рассмотрение в облсуд.

В итоге 15 июля Самарский областной суд заменил Сергею Шатило тот же срок (3,6 года) на условный и снял арест с имущества осужденных. Альберту Навасардяну также дали условный срок - в 2,6 года (вместо 3 лет колонии по первому приговору).

Также напомним, что 28 июня 2021 г. Октябрьский райсуд Самары признал бизнесмена Сергея Шатило виновным в покушении на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. По версии следствия, в 2015 и 2016 гг. Шатило незаконно продал незарегистрированное медицинское оборудование общей стоимостью 150 млн руб. в больницу им. Пирогова и перинатальный центр больницы им. Середавина.

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