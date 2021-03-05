Дело Шатило поступило в Самарский облсуд для рассмотрения жалоб на приговор

В среду, 3 марта, в Самарский областной суд вновь поступило уголовное дело с приговором Самарского районного суда от 31 июля 2019 года. Сергею Шатило и еще шести фигурантам, обвиненным в картельном сговоре, для нового рассмотрения жалоб на него со стороны адвокатов и прокуратуры. Об этом сообщили в суде.

Напомним, фигурантами данного уголовного дела являются семь человек, в числе которых, помимо владельца компании "СМТ" Сергея Шатило, в частности, бывший замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян.

Всем подсудимым органы предварительного следствия вменили ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"). Кроме того, теперь уже экс-госслужащим Альберту Навасардяну и его бывшему заместителю Максиму Колобову предъявили обвинение в превышении полномочий, а остальным - в коммерческом подкупе.

По версии следствия, Сергей Шатило вступил в сговор с конкурентом ради сохранения высокой цены контракта, заключенного с областным минздравом на поставку и обслуживание медицинского оборудования, на 768 млн рублей.

31 июля 2019 г. Шатило приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Альберт Навасардян получил три года колонии и двухлетний запрет на работу на руководящих должностях в медицине. Остальные фигуранты получили наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговор суда, ставший первым в стране по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"), обжаловали обе стороны. Гособвинение посчитало приговор троим осужденным слишком мягким, а защита настаивала на его абсолютной незаконности.

Рассмотрение апелляционных жалоб и представления на приговор суда первой инстанции завершилось в Самарском облсуде 29 июля 2020 года. Коллегия под председательством федеральной судьи Ксении Мельниковой постановила: приговор отменить и направить дело на новое рассмотрение, а приговоренных к лишению свободы бизнесмена Сергея Шатило и экс-замминистра здравоохранения региона Альберта Навасардяна освободить.

На новое рассмотрение в Самарский районный суд уголовное дело поступило 2 сентября 2020 года. Процесс ведет судья Дмитрий Дерунов. Рассмотрение дела еще не началось. Процесс находится на стадии предварительного слушания. Следующее заседание назначено на 9 марта.

Тем временем зампрокурора Самарской области Тимур Маслов обжаловал апелляционное определение облсуда от 29 июля 2020 г., и Шестой кассационный суд 11 февраля удовлетворил представление прокурора и отменил решение Самарского областного суда, вернув дело туда на новое рассмотрение. Мерой пресечения подсудимым избрали подписку о невыезде.

3 марта данное уголовное дело поступило в Самарский областной суд. Дата рассмотрения жалоб адвокатов и представления прокурора пока не назначена.