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Суды Происшествия

Прокуратура добилась отмены решения облсуда по делу Шатило и Навасардяна

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 11 февраля Шестой кассационный суд рассмотрел протест прокурора на апелляционное определение областного суда на приговор бизнесмену Сергею Шатило.

Фото: предоставлено автором

Шатило и еще шестерых человек обвиняли в покушении на картельный сговор, коммерческом подкупе и превышении должностных полномочий. Коллегия под председательством федерального судьи Максима Бегунова удовлетворила представление прокурора и отменила решение второй инстанции, вернув дело туда на новое рассмотрение. Подсудимым избрали мерой пресечения подписку о невыезде.

Напомним, летом 2019 г. Шатило и экс-замминистра здравоохранения области Альберта Навасардяна взяли под стражу после оглашения приговора в Самарском районном суде. Федеральный судья Елена Грибова признала их виновными и приговорила к трем с половиной и трем годам лишения свободы. Остальные подсудимые получили условные сроки.

С февраля 2020 г. на 24 заседаниях в облсуде разбирались с доводами апелляционных жалоб. И только в конце июля после отмены приговора Шатило и Навасардян вышли на свободу.

Сейчас, согласно решению суда второй инстанции, дело находится в Самарском районном суде. С сентября 2020 г. федеральный судья Дмитрий Дерунов уже в который раз откладывает проведение предварительного слушания дела о картельном сговоре и не приступает к рассмотрению по существу. И это понятно, ведь первое рассмотрение дела шло больше года: с апреля 2018 г. до августа 2019 года.

После освобождения хирург Альберт Навасардян тут же приступил к работе в областной больнице им. Середавина и продолжил руководить центром гемодиализа. А вот Сергей Шатило не смог возобновить свою деятельность из-за неснятого ареста с его счетов и прочей недвижимости, среди которой не введенная в эксплуатацию "Клиника сердца". Предприниматель, по его словам, несет огромные убытки, поддерживая нефункционирующий объект в надлежащем состоянии, оплачивая отопление здания и его охрану. К тому же после года тюрьмы у бизнесмена, по его словам, значительно ухудшилось зрение.

При кассационном рассмотрении доводы прокуратуры сводились к тому, что суд второй инстанции имел возможность принять окончательное решение по делу, не возвращая его в районный суд. Этот довод защита поддержала. В то же время сторона обвинения желала, чтобы в апелляции оставили приговор в силе. Но их оппоненты уверены, что имелось множество оснований прекратить производство по делу из-за отсутствия события преступления и всех осужденных, соответственно, оправдать.

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