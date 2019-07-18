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Суды Происшествия

Приговор по картельному "делу Шатило" огласят 31 июля

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 июля, в Самарском районном суде завершился процесс по "делу Шатило" о картельном сговоре. С последним словом уже выступили все подсудимые, и судья Елена Грибова удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, более года шло судебное следствие по делу, где на скамье подсудимых сидели крупный самарский бизнесмен Сергей Шатило, его заместитель в ООО "СМТ" и инженер-программист этой фирмы, директор ООО "ДжиИ Хелскеа" Наталья Середавина, сотрудница областной больницы им. Середавина, бывший замминистра здравоохранения области Альберт Навасардян и сотрудник этого министерства.

После того как гособвинение запросило пятерым из них реальные сроки лишения свободы, в защиту подсудимых выступили их адвокаты, сами подсудимые, а затем наступила их очередь сказать последнее слово.

"В последние три года я живу с ощущением, что меня сбил самосвал, - начала свое выступление Наталья Середавина. - Как будто однажды утром я вышла из дому, ступила на пешеходный переход на зеленый свет светофора и, несмотря на то что соблюдала все правила,… оказалась под колесами многотонной махины. И все эти три года грузовик продолжает раскатывать меня по асфальту, практически лишая хотя бы какой-то веры в благополучное завершение этой трагедии. Именно так чувствую себя я, моя семья, мои близкие, мои коллеги…

Я вообще никогда не совершала никаких преступлений и впервые в своей жизни оказалась "под колесами" следственных органов. С начала возбуждения уголовного дела и привлечения меня в качестве свидетеля я считала, что это какое-то недоразумение, ошибка. Однако время шло и, несмотря на очевидные доказательства моей невиновности, следствие все больше и больше "раскатывало меня по асфальту", переводя из статуса свидетеля в статус подозреваемого, обвиняемого, подсудимого…

Когда шел суд, у меня появилась надежда, что вот теперь-то, после подробного, гласного изучения всех материалов, прослушек, допроса огромного количества свидетелей, которые, как один, выступили в защиту подсудимых, после выступлений специалистов ни у кого не осталось сомнений в том, что никакого нарушения закона не было. И, конечно, сторона обвинения не могла не услышать всех этих однозначно оправдывающих фактов и отсутствия хоть каких-то доказательств преступления. Однако речь государственных обвинителей меня почти парализовала".

По словам Середавиной, все ее близкие теперь живут в ужасе от бессилия и страха перед будущим,  от анонимных писем с рекомендацией ей сменить фамилию, чтобы не порочить доброе имя ее известного дяди.

Обида от несправедливости обвинения, звучащая в словах женщины, контрастировала с жестким выступлением бывшего заместителя министра Альберта Навасардяна.

"Давайте назовем вещи своими именами. Это дело во мне ничего, кроме возмущения, не вызывает! Просто криминализирована обычная хозяйственная и организационная деятельность в сфере здравоохранения, направленная на укрепление его материально-технической базы, не имеющая под собой никакой иной цели, кроме повышения качества и безопасности медицинской помощи! Я как практикующий хирург, врач-нефролог прекрасно знаю, насколько эффективность медпомощи зависит от нормальной работы медицинского, особенно высокотехнологичного, оборудования, - заявил Навасардян.

Я привык бороться до конца за каждую человеческую жизнь, которая, как меня учили, бесценна. Бывают ситуации, когда врачи, хирурги и вообще люди бессильны. Но я полностью не приемлю ситуации, когда из-за лени в чем-то разобраться диагнозы или приговоры выносятся походя".

В завершение речи он обратился к судье: "Надеюсь, что в этом зале перед вами подсудимые - это не безликие фигуры на привычном месте в ритуальном процессе по их осуждению и их человеческая жизнь бесценна".

"Эмоциональное выступление одной из подсудимых сильно меня расстроило, - рассказала корреспонденту издания адвокат Анна Давыдова. - Сегодня на последнем слове она почти плакала, глотая комок в горле. И я видела как на глаза присутствовавших в зале заседания наворачивались слезы. Теперь мы с тревогой ожидаем решения суда".

Оглашение приговора назначено на 31 июля.

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