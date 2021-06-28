Сергею Шатило дали условный срок по делу о контрафакте

В понедельник, 28 июня, Октябрьский районный суд Самары признал бизнесмена Сергея Шатило виновным в покушении на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ), приговорив его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Еще по двум эпизодам, квалифицированным по той же статье, суд его оправдал, передает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.
Напомним, по версии следствия, в 2015 и 2016 гг. Сергей Шатило незаконно сбыл незарегистрированное медицинское оборудование общей стоимостью 150 млн рублей. Речь идет о поставках в 2015 и 2016 годах медоборудования в больницу имени Пирогова и перинатальный центр больницы им Середавина.
Уголовное дело поступило в суд Октябрьского района 17 августа 2018 года. Защита Шатило в суде заявляла, что его компания "СМТ" - посредник, который проверил, что у оборудования есть необходимая регистрация, а уже после заключения договора и поставки выяснилось, что у Росздравнадзора есть претензии к изготовителю.
Гособвинение запрашивало для Сергея Шатило четыре года колонии-поселения. В итоге суд признал противоречащей закону только поставку томографа в больницу им. Пирогова.
Также отметим, что это второе уголовное дело, в котором фигурирует Сергей Шатило: в июле 2019 г. он и еще шесть человек выслушали приговор по делу о картельном сговоре. Бизнесмен тогда получил три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.
Однако приговор суда, ставший первым в стране по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"), обжаловали и защита, и обвинение. В июле 2020 г. он был отменен, а дело направлено на пересмотр. Впоследствии это решение также было отменено, и приговор вернули на новое рассмотрение в облсуд.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.