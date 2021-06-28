Сергею Шатило дали условный срок по делу о контрафакте

В понедельник, 28 июня, Октябрьский районный суд Самары признал бизнесмена Сергея Шатило виновным в покушении на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ), приговорив его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Еще по двум эпизодам, квалифицированным по той же статье, суд его оправдал, передает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.

Напомним, по версии следствия, в 2015 и 2016 гг. Сергей Шатило незаконно сбыл незарегистрированное медицинское оборудование общей стоимостью 150 млн рублей. Речь идет о поставках в 2015 и 2016 годах медоборудования в больницу имени Пирогова и перинатальный центр больницы им Середавина.

Уголовное дело поступило в суд Октябрьского района 17 августа 2018 года. Защита Шатило в суде заявляла, что его компания "СМТ" - посредник, который проверил, что у оборудования есть необходимая регистрация, а уже после заключения договора и поставки выяснилось, что у Росздравнадзора есть претензии к изготовителю.

Гособвинение запрашивало для Сергея Шатило четыре года колонии-поселения. В итоге суд признал противоречащей закону только поставку томографа в больницу им. Пирогова.

Также отметим, что это второе уголовное дело, в котором фигурирует Сергей Шатило: в июле 2019 г. он и еще шесть человек выслушали приговор по делу о картельном сговоре. Бизнесмен тогда получил три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Однако приговор суда, ставший первым в стране по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"), обжаловали и защита, и обвинение. В июле 2020 г. он был отменен, а дело направлено на пересмотр. Впоследствии это решение также было отменено, и приговор вернули на новое рассмотрение в облсуд.