По второму делу Сергею Шатило запросили четыре года колонии-поселения

В суде Октябрьского района под председательством судьи Юлии Лобановой прошли прения по уголовному делу в отношении директора ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) Сергея Шатило, который обвиняется в незаконном сбыте незарегистрированных медицинских изделий (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ). Представитель гособвинения попросил признать бизнесмена виновным и приговорить к четырем годам заключения в колонии-поселении, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

В пятницу, 18 июня, судья удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, по версии следствия, в 2015 и 2016 гг. Сергей Шатило "умышленно из корыстных побуждений незаконно сбыл" в областной перинатальный центр больницы им. Середавина и больницу им. Пирогова незарегистрированное медицинское оборудование общей стоимостью 150 млн рублей.

В региональном управлении Следственного комитета сообщали, что в рамках расследования уголовного дела незарегистрированное медицинское оборудование было изъято и опечатано.

При этом, как сообщал ранее Волга Ньюс сам Сергей Шатило, оборудование, поставленное в больницу им. Пирогова якобы было введено в эксплуатацию и использовалось.

Защита Сергея Шатило заявляла, что все поставленное оборудование зарегистрировано, существует подтверждающая это документация.

Сергей Шатило: "Я планирую достроить Клинику сердца" Владелец компании "Современные медицинские технологии" Сергей Шатило, ставший подсудимым по прецедентному в масштабах страны делу об ограничении конкуренции, дал первое интервью после отмены приговора в апелляции и выхода из СИЗО. Интервью о варке борща с кипятильником, "vip-камере", инициаторах его преследования и планах по Клинике сердца.

Также отметим, что это второе уголовное дело, в котором фигурирует Сергей Шатило. Сейчас в областном суде продолжается рассмотрение жалоб со стороны адвокатов и прокуратуры на приговор Самарского районного суда от 31 июля 2019 г. по делу о картельном сговоре.

Фигурантами данного уголовного дела являются семь человек, в числе которых, помимо Шатило, - в частности, бывший замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян.

Всем подсудимым органы предварительного следствия вменили ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"). Кроме того, теперь уже экс-госслужащим Альберту Навасардяну и его бывшему заместителю Максиму Колобову предъявили обвинение в превышении полномочий, а остальным - в коммерческом подкупе.

По версии следствия, Сергей Шатило вступил в сговор с конкурентом ради сохранения высокой цены контракта, заключенного с областным минздравом на поставку и обслуживание медицинского оборудования, на 768 млн рублей.

31 июля 2019 г. Шатило приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Альберт Навасардян получил три года колонии и двухлетний запрет на работу на руководящих должностях в медицине. Остальные фигуранты получили наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговор суда, ставший первым в стране по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"), обжаловали обе стороны. Рассмотрение апелляционных жалоб и представления на приговор суда первой инстанции завершилось в Самарском облсуде 29 июля 2020 года. Коллегия под председательством федеральной судьи Ксении Мельниковой постановила: приговор отменить и направить дело на новое рассмотрение, а приговоренных к лишению свободы бизнесмена Сергея Шатило и экс-замминистра здравоохранения региона Альберта Навасардяна освободить.

Тем временем зампрокурора Самарской области Тимур Маслов обжаловал апелляционное определение облсуда от 29 июля 2020 г., и 11 февраля Шестой кассационный суд удовлетворил представление прокурора и отменил решение Самарского областного суда, вернув дело туда на новое рассмотрение. Мерой пресечения подсудимым избрали подписку о невыезде.

Об обстоятельствах дела и быте в СИЗО Сергей Шатило рассказывал в интервью Волга Ньюс.