По второму делу Сергею Шатило запросили четыре года колонии-поселения

В суде Октябрьского района под председательством судьи Юлии Лобановой прошли прения по уголовному делу в отношении директора ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) Сергея Шатило, который обвиняется в незаконном сбыте незарегистрированных медицинских изделий (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ). Представитель гособвинения попросил признать бизнесмена виновным и приговорить к четырем годам заключения в колонии-поселении, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.
В пятницу, 18 июня, судья удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.
Напомним, по версии следствия, в 2015 и 2016 гг. Сергей Шатило "умышленно из корыстных побуждений незаконно сбыл" в областной перинатальный центр больницы им. Середавина и больницу им. Пирогова незарегистрированное медицинское оборудование общей стоимостью 150 млн рублей.
В региональном управлении Следственного комитета сообщали, что в рамках расследования уголовного дела незарегистрированное медицинское оборудование было изъято и опечатано.
При этом, как сообщал ранее Волга Ньюс сам Сергей Шатило, оборудование, поставленное в больницу им. Пирогова якобы было введено в эксплуатацию и использовалось.
Защита Сергея Шатило заявляла, что все поставленное оборудование зарегистрировано, существует подтверждающая это документация.
Также отметим, что это второе уголовное дело, в котором фигурирует Сергей Шатило. Сейчас в областном суде продолжается рассмотрение жалоб со стороны адвокатов и прокуратуры на приговор Самарского районного суда от 31 июля 2019 г. по делу о картельном сговоре.
Фигурантами данного уголовного дела являются семь человек, в числе которых, помимо Шатило, - в частности, бывший замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян.
Всем подсудимым органы предварительного следствия вменили ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"). Кроме того, теперь уже экс-госслужащим Альберту Навасардяну и его бывшему заместителю Максиму Колобову предъявили обвинение в превышении полномочий, а остальным - в коммерческом подкупе.
По версии следствия, Сергей Шатило вступил в сговор с конкурентом ради сохранения высокой цены контракта, заключенного с областным минздравом на поставку и обслуживание медицинского оборудования, на 768 млн рублей.
31 июля 2019 г. Шатило приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Альберт Навасардян получил три года колонии и двухлетний запрет на работу на руководящих должностях в медицине. Остальные фигуранты получили наказание, не связанное с лишением свободы.
Приговор суда, ставший первым в стране по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"), обжаловали обе стороны. Рассмотрение апелляционных жалоб и представления на приговор суда первой инстанции завершилось в Самарском облсуде 29 июля 2020 года. Коллегия под председательством федеральной судьи Ксении Мельниковой постановила: приговор отменить и направить дело на новое рассмотрение, а приговоренных к лишению свободы бизнесмена Сергея Шатило и экс-замминистра здравоохранения региона Альберта Навасардяна освободить.
Тем временем зампрокурора Самарской области Тимур Маслов обжаловал апелляционное определение облсуда от 29 июля 2020 г., и 11 февраля Шестой кассационный суд удовлетворил представление прокурора и отменил решение Самарского областного суда, вернув дело туда на новое рассмотрение. Мерой пресечения подсудимым избрали подписку о невыезде.
Об обстоятельствах дела и быте в СИЗО Сергей Шатило рассказывал в интервью Волга Ньюс.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.