Судебный процесс по делу Сергея Шатило приостановили из-за новой экспертизы

В пятницу, 24 января, в суде Октябрьского района Самары приостановили судебный процесс по уголовному делу Сергея Шатило в связи с назначением экспертизы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, это второй судебный процесс, в котором в качестве подсудимого проходит Сергей Шатило. 31 июля Самарский райсуд Самары приговорил его к трем с половиной годам колонии за ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).

В Октябрьском райсуде рассматривают дело по обвинению Сергея Шатило по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

По версии следствия, в 2015 и 2016 гг. Шатило незаконно сбыл в перинатальный центр (СОКБ) незарегистрированное медицинское оборудование общей стоимостью свыше 37 млн руб., а в больницу им. Пирогова — стоимостью свыше 74 млн рублей.

Кроме того, в больницу им. Пирогова поставили незарегистрированный магнитно-резонансный "томограф с принадлежностями" Brivo MR355 (произведенный "ДжиИ Хэлскеа Компани Лимитед") общей стоимостью свыше 38 млн рублей.

Уголовное дело поступило в суд Октябрьского района 17 августа 2018 года. Первое заседание состоялось 29 сентября. Дело рассматривает судья Юлия Лобанова. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, на заседании 24 января приняли решение о назначении экспертизы, в связи с чем судебный процесс приостановился и возобновится после получения ее результатов.