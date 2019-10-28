Суд отказался возвращать дела Сергея Шатило в прокуратуру

В понедельник, 28 октября, суд Октябрьского района Самары под председательством Юлии Лобановой отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Сергея Шатило о возврате дела в прокуратуру. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

В суде также пояснили, что следующее заседание по делу Шатило отложено на 1 ноября. На процессе продолжится допрос свидетелей.

Напомним, это второй судебный процесс, в котором в качестве подсудимого проходит Сергей Шатило. 31 июля Самарский районный суд Самары приговорил его к трем с половиной годам колонии по другому уголовному делу - об ограничении конкуренции (ст. 178 УК РФ).

А в Октябрьском райсуде идет процесс по обвинению Сергея Шатило по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

По версии следствия, в 2015 и 2016 гг. Сергей Шатило "умышленно из корыстных побуждений незаконно сбыл" в Самарской области в перинатальный центр ("СОКБ") незарегистрированное медицинское оборудование общей стоимостью свыше 37 млн руб., а в "Самарскую городскую клиническую больницу №1 имени Н.И.Пирогова" - стоимостью свыше 74 млн рублей.

Кроме того, в больницу им. Пирогова поставили незарегистрированный магнитно-резонансный "томограф с принадлежностями" Brivo MR355 (произведенный "ДжиИ Хэлскеа Компани Лимитед") общей стоимостью свыше 38 млн рублей.

"Довести до конца преступный умысел Шатило не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку приемочная комиссия медучреждения оборудование приняли", - сообщала пресс-служба регионального СУ СК.

Адвокат Сергея Шатило заявил ходатайство о возврате уголовного дела в прокуратуру, и 28 октября в удовлетворении этого ходатайства было отказано. Как сообщали СМИ, адвокат Сергея Шатило ссылался на нарушение следователем ст. 220 УПК РФ при составлении обвинительного заключения.